Eugen Tomac (PMP): George Ivaşcu să demisioneze. Nu înțelege importanța Centenarului

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, i-a cerut, vineri, ministrului Culturii, George Ivașcu, să demisioneze, susținând că acesta ”este un om de o incompetenţă rar întâlnită care nu înțelege cât de important este pentru toţi românii anul Centenar”.

"Asistăm la un abuz nemaintâlnit în Guvern. Pe 21 martie anul acesta i-am solicitat, în baza unei interpelări, ministrului Culturii, să îmi prezinte calendarul de activităţi pe care îl are Guvernul cu privire la manifestaţiile organizate cu prilejul Centenarului. Acest Guvern este cel care nu ştie să îşi respecte angajamentele instituţionale pe care le are în raport cu Parlamentul. Suntem în luna iulie şi nici la această oră nu am primit acest răspuns. Motiv pentru care îi cerem ministrului Culturii să demisioneze urgent. Începând din această zi îi vom cere în fiecare zi demisia pentru că este un om de o incompetenţă rar întâlnită. Nu mi s-a întâmplat niciodată să solicit printr-o interpelare un punct de vedere faţă de un subiect de interes naţional, să nu mi se răspundă în maxim 30 de zile, cât prevede legea", a afirmat Eugen Tomac înaintea ședinței Consiliului Naţional al PMP, conform Mediafax.

El a susţinut că ministrul Culturii dispreţuieşte Parlamentul şi că nu înţelege ce instituţie conduce şi cât de important este anul Centenarului pentru români.

"Faptul că ministrul Culturii înţelege să dispreţuiască Parlamentul şi să ducă în derizoriu această responsabilitate guvernamentală demonstrează că acest om nu înţelege ce instituţie conduce şi cât de important este pentru toţi românii anul Centenar. Au compromis definitiv agenta instituţională cu privire la activităţile pe care trebuiau să le organizeze în anul Centenarului, motiv pentru care cred că începând din acest moment ministrul Culturii trebuie să plece din funcţie. Este un act de sfidare şi de umilire a întregului popor roân prin această abordare pe care îl are actualul Guvern. Este un om incompetent", a mai precizat liderul PMP.