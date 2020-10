Europa ia măsuri drastice în universități: studenții stau izolați în multe campusuri de pe continent

Pentru a opri răspândirea coronavirusului, multe universităţi din Europa au decis izolarea generală a studenţilor în campusuri. Această perioadă a anului era menită să anunţe începutul anului universitar pentru studenţi: cursuri noi şi feţe noi, dar realitatea înseamna mai degrabă cei patru pereţi, relatează Mediafax.

Focarele COVID-19 au făcut ca universităţile din Belgia, Elveţia şi Marea Britanie să fie în carantină, informează Mediafax.

Aproximativ 1.700 de studenţi au fost închişi la Manchester Metropolitan University (MMU) la doar două săptămâni de la începutul noului an universitar.

„Vineri am primit un e-mail în jurul orei 17:00, în două minute erau gardieni la poartă", a declarat pentru Euronews Will un student în drept de 19 ani la MMU.

Alţi studenţi MMU, precum Gabriel Priest, vor mai mult sprijin.

„M-am mutat din Italia în Anglia şi această situaţie este dificilă pentru mine, deoarece nu am primit niciun ajutor de la universitate”, a spus pentru Euronews studentul din anul I.

„Nu mi-am primit programele, nu mi-am luat împrumutul, nu am putut deschide un cont bancar, aşa că am probleme. Nu am primit niciun ajutor", a spus altul.

Universitatea le-a spus studenţilor săi că pot părăsi campusul doar dacă merg acasă sau au o urgenţă medicală. În cursul săptămânii li s-a oferit o reducere la chirie de două săptămâni şi un card cadou de 50 de lire pentru alimente prin e-mail, la trei zile după aplicarea carantinei. De asemenea, li s-a oferit ajutor pentru spălătorie, cumpărături online şi acces la medicamente.

„Decizia de a cere studenţiilor care locuiesc în aceste camere să se autoizoleze a fost luată în urma discuţiilor cu Public Health England şi Manchester City Council. Cu 127 de studenţi care au testat pozitiv pentru virus, acesta a fost un răspuns rapid şi necesar, pentru a proteja comunitatea noastră în general", arată MMU.