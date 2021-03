Europarlamentar, după imaginile cu liberalii care sfidează regulile: 'PNL trebuie să ceară demisia lui Turcan din Parlament şi Guvern'

Imaginile cu Raluca Turcan şi alte opt persoane înghesuite în remorca unei maşini de teren, fără mască, stârnesc reacţii din partea adversarilor politici. Europarlamentarul PNŢCD Cristian Terheş afirmă că Ludovic Orban trebuie să ceară atât demisia Ralucăi Turcan din Parlament şi Guvern, cât şi a preşedintelui CJ Sibiu.

"Aveti dovada elocventa mai jos ca liderii PNL sfideaza Romania si romanii: dupa ce guvernul PNL ii obliga pe oameni sa umble cu masti si afara, in aer curat si proaspat, de asemenea, ii inchide pe oameni in case si inchide magazinele de la ora 18, nomenclatura PNL face iesiri in grup fara masca. PNL, prin vocea lui Orban, trebuie sa ceara dimisia atat a lui Turcan din Parlament si Guvern, cat si a presedintelui CJ Sibiu. Cata vreme acesti impostori sunt in functii publice, politia si jandarmeria nu poate amenda oameni ca nu poarta masti ori ca ies la aer curat seara. Jos tirania! Libertate!", scrie Cristian Terheş pe Facebook.

Administratorul județului Sibiu, Adrian Bibu ar fi fost internat la Spitalul Județean Sibiu, după ce a fost diagnosticat cu Covid-19, scrie marți presa locală. Acum trei zile, el a participat la o acțiune de plantat copaci în cadrul căreia președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, dar și ministrul Muncii, Raluca Turcan, apar în unele poze fără mască de protecție.