Rovana Plumb a PICAT primul test în Parlamentul European: va fi o nouă audiere EXTRAORDINARĂ

Popunerea României pentru funcția de comisar european, Rovana Plumb, nu a obținut undă verde din partea Comisiei Juridice a Parlamentului European. Pe cale de consecință va fi organizată o audiere extraordinară, în cadrul căreia Rovana Plumb va trebui să își explice discrepanțele din declarația de avere.

Conform unui anunț al Parlamentului European, Rovana Plumb și Laszlo Trocsanyi vor fi intervievați din nou, într-o audiere extraordinară, mâine. De asemenea, Johannes Hahn va trebui să vină cu o serie de clarificări.

Iată anunțul comisiei JURI din Parlamentul European:

”The Committee decided to invite Rovana Plumb and Laszlo Trocsanyi to an extraordinary hearing tomorrow. There was also a tight vote on Johannes Hahn with a majority of the committee to recommend him to sell his shares. Woicichowski will get another letter asking to clarify information about his flat he bought in 2016. Borrell, Jourova, Kyriakides, Ferreira, Reynders, Goulard and Sinkevicius have been cleared. There was a large discussion about the confidentiality of the meeting. There was actually a vote that the whole meeting has to be confidential.”.

De asemenea, europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan, face un anunț similar privitor la decizia Comisiei Juridice din PE.

”Rovana Plumb NU a obținut unda verde a Comisiei Juridice a Parlamentului European privind condițiile pentru a deveni comisar european.

Comisia Juridică a Parlamentului European a decis acum să o invite mâine pe Rovana Plumb la o audiere excepțională ca urmare a informațiilor contradictorii din declarațiile de avere ale domniei sale. Doar după aceea Comisia Juridică a Parlamentului European va da un verdict final.

În acest moment Rovana Plumb face România de râs la nivel european.”, scrie Siegfried Mureșan.