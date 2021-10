Europarlamentarul Eugen Tomac oferă informații noi despre salariul minim european: 'S-au definit câteva criterii clare'

Eugen Tomac, europarlamentar PPE, a vorbit despre discuțiile care se poartă în aceste momente la nivel european pentru implementarea salariului minim european. Tomac spune că nu există consens între țările membre UE.

„Opiniile sunt extrem de împărțite pentru că sunt state care nu au salariu minim și nu își doresc acest lucru. Sunt într-o dispută permanentă cu Comisia Europeană.

Sunt state care spun că este prea mult să ne impuneți un mod centralizat de salarizare la nivel european, este suficient să avem o recomandare. Există state care sunt de acord că este necesar acest cadru unic european prin care să se stabilească criterii pe baza cărora se va stabili un salariu minim la nivel european.

S-a ajuns la un minim compromis în această etapă. Noi vom avea în luna octombrie la Bruxelles o dezbatere în comisia pentru forță de muncă cu privire la această propunere legislativă a Comisiei Europene. Cel mai important lucru este că s-au definit câteva criterii clare cu privire la salariu minim european.

Să se țină cont de nivelul de salarizare în ceea ce privește salariul minim european, să se țină cont de nivelul de creștere al salariului minim european, să se țină cont de salariul general brut, pentru că există state precum România unde salariul minim a avut o evoluție extrem de bună. Am avut o creștere de 11% în ultimul an. Sunt însă state care sunt pe minus, cum este Grecia. Un criteriu extrem de important ține evidența de nivelul de productivitate”, a spus Eugen Tomac, la emisiunea Be EU, de la Antena3.