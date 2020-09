Europarlamentarul PNL, Mircea Hava, după vot:'Am votat pentru oamenii din Alba Iulia'

Europarlamentarul Mircea Hava (PNL), primar al municipiului Alba Iulia timp de mai mult de două decenii, a afirmat, duminică, la ieşirea de la urne, că a votat pentru oraş şi pentru oamenii din Alba Iulia, potrivit AGERPRES.

"Am votat pentru Alba Iulia, am votat pentru oraşul pe care îl iubesc, pentru oraşul care trebuie să se dezvolte, pentru oraşul care nu trebuie să moară (...). Am votat pentru oamenii din Alba Iulia, pentru că eu pentru ei votez (...). Şi, aşa, au votat toţi albaiulienii", a declarat Mircea Hava.

La rândul său, candidatul PNL la funcţia de primar al municipiului reşedinţă de judeţ, Voicu Paul, care i-a îndemnat pe oameni să iasă la vot, a spus că a votat pentru o echipă profesionistă.

"Ca de fiecare dată, am votat pentru o echipă care ştie să facă echipă cu cetăţenii cetăţii. Am votat pentru o echipă profesionistă care ştie să administreze pentru următorii patru ani Alba Iulia. Îi îndemn pe cetăţenii acestui municipiu să iasă la vot, pentru că Alba Iulia înseamnă mai mult decât orice. Înseamnă toţi dintre noi, fiecare dintre noi. Acest lucru mi se pare că este cel mai valoros pentru oraş - oamenii lui", a afirmat Voicu Paul.

La alegerile locale din acest an sunt 10 candidaţi la funcţia de primar al municipiului Alba Iulia.