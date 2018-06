Eveniment caritabil cu Florin Chilian şi Victor Ciutacu: Sebastian, un băiat de 12 ani, bolnav de cancer, are nevoie de ajutor

Vineri, 22 iunie, la ora 20, la Cafeneaua Actorilor din Parcul Tineretului are loc un concert caritabil susţinut de Florin Chilian. Banii strânşi vor fi donaţi pentru tratamentul lui Sebastian, un băiat de 12 ani care este bolnav de cancer. Campania umanitară a fost demarată de jurnalistul Victor Ciutacu, printre donatorii cunoscuţi fiind Gică Popescu şi Gigi Becali.

Vezi AICI pagina de facebook a evenimentului!

"Strangem bani pentru Sebastian, 12 ani, bolnav de cancer, vrea sa se opereze, sa se vindece si sa joace fotbal. E campania noastra umanitara. Eu mi-am donat festiv ziua de nastere si, intr-un final, s-au donat cam 30.000 euro. Dupa aia am continuat. Pana acum, am strans 57.800 euro. Doar ca sa inceapa radioterapia, dupa doua operatii déjà efectuate, mai are nevoie de inca vreo 40.000 euro. Florin Chilian canta gratis, Flaviu Crisan prezinta, eu fac poze ca maimuta si incerc sa vand, la licitatie, un tricoul al lui Hagi cu semnatura pe el si un autograf original Nadal. Pana acum s-au implicat, logistic si financiar, Gica Popescu (duce familia la spitalul de oncologie infantila din Ankara, pe spezele primarului de acolo) si Gigi Becali (a dat 20.000 euro)", afirmă jurnalistul Victor Ciutacu.