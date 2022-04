Explozii puternice în regiunea Liov: rușii lovesc aproape de Polonia/ Video

Mai multe explozii s-au produs marţi seară în orăşelul Radehiv, situat la 70 de kilometri de Liov (Lvov), în vestul Ucrainei, a anunţat un oficial local, care a cerut populaţiei să se protejeze în adăposturi, transmite AFP.

Sound up to hear Lvov get lit up pic.twitter.com/H2AynczJmC