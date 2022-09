Explozii puternice la Odesa. Atac rusesc cu drone kamikaze (Video)

O serie de explozii s-a auzit la Odesa, duminică dimineață. Potrivit presei locale, deasupra oraşului se văd drone, ceea indică posibile atacuri ruseşti cu drone, relatează Rador.

Alerta de raid aerian a fost declanşată la Odesa în jurul orei 7:00, iar câteva momente mai târziu, s-au auzit mai multe explozii.

Și zilele trecute forțele armate ruse au atacat facilitățile porturare din Odesa cu drone kamikaze de origina iraniană ceea ce a dus la expulzarea de către președintele Volodimir Zelenski a ambasadorului iranian la Kiev.

Russian invaders attacked Odesa early this morning. Iranian-made UAVs were spotted pic.twitter.com/AkqNIFvw5z

⚡️The moment of arrival in Odesa. Video from a local telegram channel. https://t.co/CRLbhpMPFz pic.twitter.com/5iy5JAgfk2