F1: Mercedes a prezentat monopostul cu care Lewis Hamilton şi George Russell vor concura în 2023

Noul monopost, complet negru a fost dezvăluit în cadrul unei prezentări live de la Silverstone (Anglia), în prezenţa celor doi piloţi."Back in black" (Înapoi în negru), a scris team-ul german într-o postare pe contul său oficial de Twitter, alături de fotografii cu noul bolid.Mercedes, care a dominat cu autoritate campionatul constructorilor din Formula 1 între 2014 şi 2021, perioadă în care a cucerit opt titluri mondiale consecutive, speră să revină anul acesta în top, după ce a predat coroana rivalei Red Bull în sezonul trecut.Lewis Hamilton (38 ani), septuplu campion mondial, a traversat anul trecut cel mai slab sezon în Formula 1, după ce "Săgeţile argintii" nu a reuşit să se adapteze noilor reglementări din Marele Circ.Echipa germană speră însă că revenirea la negru, culoarea care i-a adus în 2020 lui Hamilton al şaptelea său titlu, graţie căruia a egalat recordul legendarului Michael Schumacher, o va readuce din nou în cursa pentru campionat.Hamilton a încurajat Mercedes să-şi vopsească monoposturile în negru în ediţiile 2020 şi 2021, pentru a transmite un mesaj împotriva rasismului.Însă decizia de a renunţa la argintiu, culoarea sa tradiţională, a fost luată de această dată din motive de performanţă. "Am fost prea grei anul trecut. Am încercat să ne dăm seama de unde putem aduna fiecare gram. Aşa că istoria se repetă. Maşina are nişte piese de carbon brut, împreună cu unele vopsite în negru mat", a explicat directorul echipei Mercedes, Toto Wolff."Desigur, când am schimbat modelul în 2020, principalul factor al deciziei a fost să sprijinim cauzele diversităţii şi egalităţii, care sunt mereu aproape de inima noastră. Culoarea neagră a devenit parte a ADN-ului nostru în acel moment, aşa că suntem bucuroşi să revenim la ea", a adăugat Wolff.