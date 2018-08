FABULOS Asta e cea mai tare PARODIE la adresa PSD: Videoclipul care a devenit VIRALUL lunii - Nu vrem paturi în spitale, vrem doar pensii speciale / VIDEO

Un videoclip care se vrea o parodie la adresa PSD s-a transformat în viral pe internet! Câțiva protagoniști au transformat în glume lozincile anti-PSD. Totul s-a întâmplat în Oradea, acolo unde cei care s-au declarat ”susținători” ai PSD și ALDE au luat peste picior lozincile celor de la #Rezist.

”Actorii” au purtat diverse măști și bannere pe care scria "Vrem corupție, nu justiție", "Dragneooo ... Ajutoooor!", "Hai cu ordonanța, că-i gata vacanța", "Liviu Dragnea, te iubim, că ca tine nu gasim" sau "Pensii speciale pentru toți românii" si "Doar penali în funcții publice!".

"Suntem foarte bucuroși de cum ne merge în Romania. Trebuie să avem cu toții pensii speciale. Cui îi pasă de copiii și nepoții noștri? Trebuie să ne fie nouă bine acum", a spus unul dintre participanți, completat de un altul: "Noi vrem pensii speciale, dar, mai ales, vrem și doctorate. Eu vreau doctorat, dacș se poate, dublu. Cum are domnul Ponta, cum are domnul Oprea, cum are domnul Iordache. Și, cand fac legile, să mă bage și pe mine acolo".

"Sunt un antreprenor și muncesc de dimineața până seara pentru pensii speciale. Nu-mi doresc autostrăzi în România, nu-mi doresc spitale. Noi vrem ca în România să stea toată lumea acasă, să nu mai conducă nimeni nicio mașină. Vrem mici. Mici și pensii speciale. Ne-am saturat de ce strigă toata lumea. Noi nu, noi nu vrem justiție, noi vrem doar corupție. Corupție și pensii speciale. Fără învățământ. Să stea fiecare acasă și să vină postașul cu pensia specială obligatorie. De la 1.000 de euro în sus. Si, domnule Dragnea, vă mulțumim frumos, vrem să ne uitam toată ziua la Antena 3 și la RTV. Este tot ce ne interesează. Iubim Antena 3 și RTV".

Printre personajele prezente la acțiune a fost și "premierul Viorica Dăncilă", într-un căruț cu remorcă, având numărul "MU13 PSD". Pe acesta scria "Mândri că-i furăm pe români", dar și "Îndrăznește să crezi, mai votează-ne o tură".

"Bună ziua și bine v-am găsit, dragi bihoreni, din județul Oradea! Orice om îi este bine să fie azi, aici. Domnul Dragnea nu este condamnat penal, cum zic cei din gașca #rezist și din statul paralel, statul paralel care nu ne lasă sa mărim salariile și pensiile", a mai citit închipuitul premier.

