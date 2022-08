Facebook a blocat intenționat răspândirea știrilor despre fiul lui Joe Biden: 'Se potrivea acelui model de propagandă rusă!'

Mark Zuckerberg, șeful Facebook, a recunoscut într-un interviu că rețeaua pe care o conduce a blocat răspândirea unei știri, o informație care ar fi fost „inexactă” despre fiul lui Joe Biden, totul în plin război electoral în SUA, în perioada premergătoare alegerilor din toamna anului 2020.

Zuckerberg, directorul general al Meta, a declarat săptămâna aceasta popularului podcaster Joe Rogan că un articol din New York Post, care includea presupuse scurgeri de e-mailuri din laptopul lui Hunter Biden, a fost suprimat algoritmic de Facebook, după ce FBI a avertizat site-ul de socializare cu privire la eforturile de a răspândi dezinformări electorale. "Când eliminăm ceva ce nu ar trebui să eliminăm, este cel mai rău", a spus Zuckergerg,

Principalele publicații americane, precum The Washington Post și The New York Times, au recunoscut că cel puțin unele dintre e-mailurile de pe laptopul respectiv erau autentice, dar că majoritatea datelor nu au putut fi verificate din cauza unei "manipulări neglijente".

În perioada premergătoare alegerilor din toamna anului 2020, pe care Joe Biden le-a câștigat, președintele de atunci, Donald Trump, și aliații săi au încercat să facă din Hunter Biden un scandal major, Trump însuși spunându-i președintelui Ucrainei că nu va trimite arme dacă nu va fi anunțată o anchetă asupra lui Hunter Biden.

În toamna anului 2016, cu doar câteva săptămâni înainte de precedentele alegeri prezidențiale, o declarație a FBI cu privire la e-mailurile fostului secretar de stat Hillary Clinton, care ulterior nu s-a dovedit a fi nimic, a fost creditată pe scară largă ca fiind cea care l-a ajutat pe Trump să o învingă la limită. Analiștii au mai spus că dezinformarea rusească online și "descărcările de date" au fost esențiale în victoria lui Trump.

Facebook a fost acuzat atunci că a permis în mod iresponsabil răspândirea dezinformării, inclusiv a propagandei rusești pentru a influența alegerile și a rasismului viral care a alimentat tentativa de genocid din 2017 a minorității Rohingya din Myanmar.

Zuckerberg i-a spus lui Rogan: "Contextul aici este că FBI a venit la noi - la unii oameni din echipa noastră - și a spus 'hei, ca să știți, ar trebui să fiți în alertă maximă'. Am crezut că a existat multă propagandă rusă în alegerile din 2016, am fost avertizați că, practic, este pe cale să aibă loc un fel de dumping asemănător","

El a precizat că FBI nu a avertizat Facebook cu privire la povestea despre Biden în mod special - doar că Facebook a considerat că aceasta "se potrivește acelui model".

New York Post a susținut că e-mailurile scurse din laptopul lui Hunter Biden au arătat că vicepreședintele de atunci Joe Biden a ajutat afacerile fiului său în Ucraina.

În articolele de atunci se artăta că laptopul abandonat de Hunter Biden conținea detalii despre faptul că acesta se folosea de influența tatălui său - pe vremea când Joe Biden era vicepreședinte în administrația Barack Obama - pentru a încheia o afacere cu un om de afaceri ucrainean.