VIDEO - Noi detalii picante despre perioada în care Hunter Biden se droga: președintele SUA se furișa pe lângă Secret Service pentru a ajunge la el acasă

Hunter Biden, fiul preşedintelui SUA, Joe Biden, a promis că va colabora cu justiţia şi este ''100% sigur'' că va fi achitat într-o investigaţie fiscală deschisă împotriva sa în statul Delaware, declaraţie dată într-un interviu publicat duminică şi în care a evocat perioada în care era dependent de droguri şi alcool. ''Cooperez total şi sunt absolut sigur, 100% sigur, că la finalul investigaţiei voi fi absolvit de orice vină'', a spus Hunter Biden în interviul transmis de postul CBS News, citat luni de agenţia EFE, fără a da detalii despre dosar, relatează Agerpres.

El a declarat pe 9 decembrie că a fost informat de biroul procurorului federal din Delaware asupra unei investigaţii fiscale. Postul CNN anunţase atunci că această investigaţie a început în anul 2018 şi este legată de afacerile lui Hunter Biden în China.

Fiul actualului preşedinte al SUA a fost înaintea alegerilor de anul trecut una dintre ţintele predilecte ale fostului preşedinte republican Donald Trump. Acesta şi aliaţii săi au ridicat de mai multe ori întrebări asupra unui posibil conflict de interese în momentul în care Hunter ocupa o poziţie în Consiliul de Administraţie al companiei energetice ucrainene Burisma în timp ce tatăl său era vicepreşedinte al lui Barack Obama şi au cerut să fie investigate eforturile sale de a participa la capitalul unui fond de investiţii chinez.

Intervenţia lui Trump pe lângă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru redeschiderea unui dosar de corupţie legat de compania Burisma i-a atras fostului preşedinte republican o primă încercare de impeachment din partea democraţilor. Acel dosar ucrainean în care era implicat Hunter Biden fusese închis după ce tatăl său, atunci vicepreşedinte al SUA, a cerut Kievului demiterea procurorului general ucrainean care-l instrumenta, Joe Biden invocând tocmai rezultatele slabe ale Ucrainei în combaterea corupţiei.

În interviul acordat duminică, cu două zile înaintea publicării biografiei sale, pe care a denumit-o ''Beautiful Things'', Hunter Biden a vorbit deschis despre dependenţa sa faţă de alcool şi droguri din perioada în care tatăl său era vicepreşedinte al SUA. ''Am petrecut mult timp (...) fumând orice părea chiar şi de departe a fi cocaină pură (...) O dată nu am dormit 13 zile la rând şi în tot acest timp doar am fumat cocaină şi am băut votcă'', a spus fiul preşedintelui american.

El a mărturisit că devenise atât de dependent de aceste vicii încât tatăl său a intervenit. ''El (Joe Biden n.red) a venit odată în apartamentul meu. Şi asta a fost când încă era vicepreşedinte, astfel că oarecum s-a ascuns de Secret Service, a găsit o modalitate să ajungă la mine acasă'', îşi aminteşte Hunter.

''Şi i-am spus: ''Ce faci aici?'' Mi-a răspuns: ''Dragule, ce faci tu?'' I-am zis: ''Tată, sunt bine''. Şi el mi-a spus: ''Nu, nu eşti bine!'', mai rememorează fiul actualului preşedinte, adăugând că în prezent ei vorbesc în fiecare seară.