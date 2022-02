Se pregăteşte o BOMBĂ: Cotidianul The New York Times cere acces la emailuri ale Ambasadei României despre Hunter Biden

Echipa editorială a cotidianului The New York Times a acţionat în judecată Departamentul de Stat american pentru a obţine acces la emailuri ale oficialilor Ambasadei României din SUA referitoare la activităţi ale lui Hunter Biden, fiul preşedintelui Joseph Biden, informează site-ul Politico.com, potrivit Mediafax. Cotidianul The New York Times încearcă să afle informaţii despre afacerile lui Hunter Biden. Procesul vizează obţinerea accesului, în baza Legii privind libertatea de informare, la emailuri din perioada 2015-2019 trimise de oficiali din cadrul Ambasadei României referitoare la mai mulţi antreprenori, printre care Hunter Biden şi fostul partener de afaceri al acestuia Tony Bobulinski, scrie Mediafax.

Redacţia cotidianului The New York Times cere şi informaţii despre fostul primar al oraşului New York Rudolph Giuliani, unul dintre avocaţii fostului preşedinte Donald Trump. Giuliani a primit de la Trump sarcina de a afla informaţii compromiţătoare despre activităţile lui Huter Biden în Ucraina.

Departamentul de Stat a anunţat în decembrie 2021 că va furniza informaţiile solicitate până în aprilie 2023, dar cotidianul The New York Times vrea urgentarea procedurilor, astfel că a intentat proces.

Hunter Biden a anunţat în decembrie 2020 că activităţile sale fiscale fac obiectul unei investigaţii federale, o situaţie care generează noi semne de întrebare referitoare la afacerile financiare expuse în timpul campaniei electorale. Hunter Biden a fost criticat frecvent de fostul preşedinte Donald Trump şi de aliaţii acestuia, care l-au acuzat că a profitat de conexiunile sale politice. Donald Trump şi susţinătorii săi au denunţat, fără dovezi, presupuse acte de corupţie asociate activităţilor pe care Hunter Biden le-a desfăşurat în Ucraina în perioada în care tatăl său, Joseph Biden, era vicepreşedinte al SUA. Joseph Biden a declarat atunci că acuzaţiile la adresa fiului său sunt utilizate pentru a-l viza pe el, în ceea ce consideră a fi un joc politic "incorect".