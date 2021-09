Facebook anunță fondul de investiții de 50 de milioane de dolari însărcinat cu dezvoltarea de programe și cercetare XR

Facebook a anunțat că va aloca 50 de milioane de dolari unui fond însărcinat cu începerea lucrărilor pentru realizarea viziunii firmei pentru un metavers virtual.

Un anunț din 27 septembrie articulează foaia de parcurs a Facebook pentru construirea metaversului său, finanțarea urmând să sprijine „partenerii mondiali de cercetare și program” care doresc să construiască platforma pe lângă cercetarea internă, conform cointelegraph.com

Cuvântul „ Metaverse ” este alcătuit din prefixul „ meta ” (adică dincolo) și din „versul” stem (o formație din „ univers ”); termenul este de obicei folosit pentru a descrie conceptul unei viitoare iterații a internetului, alcătuit din spații virtuale 3D persistente, partajate, legate într-un univers virtual perceput. Metaversul într-un sens mai larg se poate referi nu numai la lumi virtuale , ci la Internet ca un întreg, incluzând întregul spectru al realității augmentate.

Metaversul nu va fi construit peste noapte de o singură companie. Vom colabora cu factorii de decizie politică, experții și partenerii din industrie pentru a aduce acest lucru la viață ”, a subliniat anunțul.

Metaversul va permite oamenilor să interacționeze unii cu alții, obiectele digitale și lumea fizică prin avatarul lor într-un mediu virtual. Finanțarea va fi plătită prin Programele XR și Fondul de cercetare Facebook.

Zvonurile despre planul Facebook de a construi un metavers virtual au început să circule în iunie, firma anunțând formarea unei echipe executive însărcinate cu supravegherea proiectului în luna următoare.

În ultimul său anunț, Facebook afirmă că metaversul său „nu este neapărat despre a petrece mai mult timp online - este despre a face timpul pe care îl petreci online mai semnificativ”.

În ciuda fondului de investiții de 50 de milioane de dolari, Facebook consideră că va dura mai mult de un deceniu până când o versiune cuprinzătoare a metaversului său va fi live și va include o gamă largă de produse și servicii.

Pentru a se asigura că metaversul său este implementat într-un mod etic și incluziv, Facebook a colaborat, de asemenea, cu mai multe universități și organizații non-profit care reprezintă grupuri minoritare, inclusiv Women In Immersive Tech, Africa No Filter, University of Hong Kong și National Universitatea din Singapore.

Pe măsură ce Facebook se deplasează pentru a mobiliza capitalul pentru a începe dezvoltarea metaversului său, dezvoltatorii de cripto au făcut deja progrese în construirea propriilor metavere descentralizate și interoperabile.

Metaversul în lume deschisă al Decentraland cuprinde o lume virtuală descentralizată deținută de comunitate, construită pe blockchain-ul Ethereum. Utilizatorii pot construi medii 3D, pot crea avatare sau pot prezenta o serie de conținut digital care poate fi generat de bani.

În mod similar, Sandbox este un joc alimentat de NFT în care jucătorii pot cumpăra terenuri digitale și pot crea experiențe de joc deasupra lor pentru a le împărtăși cu alți utilizatori.