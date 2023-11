Farmec, reduceri de până la 50% în campania Black Friday Fever

Producătorul român de cosmetice Farmec anunţă promoţii şi oferte speciale în cadrul campaniei Black Friday Fever, reducerile de până la 50% fiind valabile atât în magazinul online farmec.ro, cât şi în reţeaua de magazine fizice Farmec şi Gerovital din întreaga ţară, conform Agerpres.

Potrivit unui comunicat al companiei, derulată în acest an sub mesajul "Îmbrăţişează toată frumuseţea", campania Black Friday Fever are loc în perioada 10 - 19 noiembrie şi include discounturi de până la 50% la cele mai populare produse din portofoliul Farmec.

Selecţia de produse pentru campania Black Friday Fever s-a realizat pe baza preferinţelor şi nevoilor de îngrijire specifice consumatorilor. Astfel, cele mai mari reduceri din an vor fi aplicate la o selecţie importantă de produse din toate categoriile principale: ten, păr, corp şi make-up.

"În oferta Black Friday Fever vor fi incluse cele mai populare produse din principalele categorii de îngrijire personală şi make-up, dar şi un mix de produse din gamele premium, precum Gerovital Luxury, dermato-cosmeticele Gerovital H3 Derma+ şi produsele destinate îngrijirii profesionale din gama Gerovital H3 Equilibrium. Totodată, şi produsele dedicate bărbaţilor, din gama Gerovital Men, vor beneficia de reduceri speciale. Estimăm că produsele tip fiole vor fi în continuare best sellers şi la Black Friday Fever din acest an. Din experienţa campaniilor anterioare, o altă categorie de produse care a înregistrat vânzări spectaculoase în perioada cu cele mai mari reduceri din an a fost reprezentată de produsele din gama profesională Gerovital H3 Equilibrium. Preconizăm o creştere a vânzărilor faţă de campania de Black Friday din 2022", a declarat Vasile Ungurean, director de Vânzări Farmec.

Pe lângă reducerile de până la 50%, magazinul online farmec.ro oferă şi alte beneficii în campania Black Friday din acest an. Astfel, clienţii se vor bucura de transport gratuit în easybox la comenzile de peste 99 lei, respectiv transport gratuit prin curier la comenzile cu valoarea minimă de 149 lei.

În magazinele fizice, Farmec şi Gerovital, clienţii cu card de fidelitate beneficiază în plus de 10% reducere sub formă de puncte pe card, puncte ce se pot folosi în achiziţii ulterioare, iar serviciul de împachetare cadou este oferit gratuit la toate cumpărăturile de peste 100 lei.

Farmec SA este una dintre cele mai mari şi cu tradiţie companii din România. Portofoliul companiei impresionează o lume întreagă prin produse moderne, concepute în laboratoare performante. Compania are certificare internaţională GMP şi comercializează produsele din portofoliu în aproximativ 30 ţări.

În luna noiembrie 2023, reţeaua de magazine de brand deţinute de Farmec cuprinde 10 magazine Farmec, localizate în Cluj-Napoca, Arad, Braşov, Sibiu, Târgu Mureş, Timişoara, Sighişoara, Iaşi şi 18 magazine Gerovital, care se găsesc în Bucureşti, Braşov, Constanţa, Cluj-Napoca, Timişoara, Craiova, Ploieşti, Galaţi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş.