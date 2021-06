'Fast & Furious 9' a avut cel mai bun debut în cinematografele româneşti de la începutul pandemiei

Lungmetrajul „Furios şi iute 9/ Fast & Furious 9” a înregistrat cel mai bun debut în cinematografele româneşti de la începutul pandemiei, potrivit news.ro.

Cel mai recent film din franciza „Fast & Furious” a Universal a debutat în România cu 116.968 de spectatori şi încasări de 2.975.764 de lei, potrivit cifrelor oferite News.ro de Cinemagia.

Premiera lungmetrajului regizat de Justin Lin, cu Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, John Cena şi Tyrese Gibson în distribuţie, a fost amânată de mai mult ori, la nivel global, din cauza pandemiei.

„Furios şi iute 9” a obţinut cel mai bun weekend de debut de la începutul pandemiei - în februarie 2020, comedia „Miami Bici” debuta pe marile ecrane româneşti cu încasări de peste 3,3 milioane de lei. Anul acesta, până în prezent, cel mai bun prim weekend a fost înregistrat de „Peter Iepuraşul: Fugit de acasă”, cu încasări de puţin peste 800.000 de lei.

Filmul are un buget de producţie de 200 de milioane de dolari, iar la nivel global, în primul weekend a generat încasări de aproximativ 405 milioane de dolari.

În actualul top, pe locul al doilea s-a menţinut „Raya şi ultimul dragon/ Raya and The Last Dragon”, animaţie Disney realizată pe computer. În al doilea weekend de la debut, lungmetrajul a generat încasări de 155.263 de lei. Numărul spectatorilor nu a fost comunicat de distribuitor.

Filmul spune povestea unei lumi fantastice - Kumandra - unde, în urmă cu mult timp, oamenii şi dragonii trăiau împreună în pace şi armonie. Legătura dintre cele două specii era atât de strânsă, încât atunci când o forţă malefică a ameninţat tărâmul, dragonii s-au sacrificat ca să îi salveze pe oameni.

Comedia de acţiune „Hitman's Bodyguard 2: Nevasta asasinului/ The Hitman's Wife's Bodyguard”, cu Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek şi Antonio Banderas în distribuţie, continuarea „Hitman's Bodyguard” din 2017, a coborât două poziţii în clasament, până pe trei. În al doilea weekend de la premieră, filmul a fost vizionat de 6.389 de spectatori şi a generat încasări de 148.149 de lei.

Filmul horror „Altarul/ The Unholy”, în care un jurnalist căzut în disgraţie investighează un fenomen ciudat într-o comunitate mică de fermieri, a coborât un loc, până pe patru, după ce, în al doilea weekend de la lansare a fost vizionat de 5.615 spectatori şi a generat încasări de 115.568 de lei.

Animaţia „Bigfoot Junior 2/ Bigfoot Family” a debutat pe poziţia a cincea în box office-ul românesc de weekend, cu 5.019 spectatori şi încasări de 104.858 de lei.

Top 10 este completat de animaţia „Peter Iepuraşul: Fugit de acasă”, comedia de acţiune „Cruella”, thrillerul „Fără zgomot 2”, filmul horror „Trăind printre demoni: E mâna diavolului” şi de filmul fantasy „Godzilla vs. Kong”.