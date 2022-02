Federația Neguvernamentală Antidrog: 'Agenția Națională Antidrog și MAI, vinovate de creșterea prevalențelor la toate tipurile de droguri prin inacțiune'

Federația Neguvernamentală Antidrog a urmarit cu interes ședința de evaluare a activității Agenției Naționale Antidrog din anul 2021, desfășurată în prezenţa domnului chestor general de poliție Bogdan DESPESCU, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.

Agenția Națională Antidrog (ANA) este coorodonatorul național a politicilor publice antidrog dar se comport ca un ONG al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Rolul ei este de elaborare a Strategiei Naționale Antidrog, Planului de Acțiune , Programului de Interes Național si alte documente strategice precum și asigurarea impelementării Strategiei de către instituțiișe repsonsabile.

Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Naționala Antidrog nu au eleborat și nu au trimis spre adoptare Guvernului României, Strategia Națională 2021-2025 si Planul de Acțiune aferent desi suntem aproape in luna martie 2022.

Este cu atatât mai vizibilă ascunderea rateurilor activității prin modul cum au înteles sa organizeze prezentarea Raportului de activitatea, fără mass media, ong-urile în domeniu. De ce aceasta procedură?

ANA și MAI se fac vinovate de cresterea prevaentelor la toate tipurile de droguri prin inactiune. Lipsa documentelor strategice a dus la blocarea întregului sistem antidrog 2021-2022. Inșiruirea în Raportul de Activitatea a proiectelor, programelor , numarului de participanți nu pot fi dovedite cu probatorii foto si video, modul generalist prezentate ne demonstreaza ca ele nu au avut la baza structura logica de programe – echipa de management, bugetul alocat, raportul privind implementarea.

Ca si concluzie, urmărind comunicatul realizăm că Agenția Națională Antidrog din coorodonator al politicilor nationale antidrog a devenit un fel ONG in spațiul public si recomandăm inscrierea acesteia in Registrul Asociaților și fundațiilor. Un coordonator național stabileste politicile naționale, urmareste implementarea acestora, finanțează individual fiecare acțiune in parte, evaluează fenomenul și rezultatele implementării Planului de Acțiune. Ce credibilitate pot avea MAI si ANA în spațiul public cand “ele centrează, ele asigură cele două echipe, ele arbitrează si tot ele solutionează contestațiile?” Rezultatul se vede tot din Raportul lor – 10.7 % consumatori ocazionali la toate tipurile de droguri 14-60 ani, 16,7% consumatori ocazionali de droguri 14-35 ani. Daca nu au reusit sa performeze ca si Coorodonator National Antidrog, poate ca prin comportamentul de ONG vor avea mai mult succes și vor sprijini societatea prin prevenirea conumului de droguri, reducerea cererii și ofertei, transmite Gigel Lazăr, președintele organizației.