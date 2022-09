Festivalul de Film Documentar şi Drepturile Omului One World Romania, la Timişoara între 13-16 octombrie

One World România revine, între 13 şi 16 octombrie, cu proiecţii dedicate publicului din Timişoara, după o ediţie în 2022 cu peste 60 de filme de lungmetraj, mediumetraje şi scurtmetraje internaţionale, majoritatea în premieră naţională, ce a avut loc în mai, la Bucureşti, potrivit news.ro.

Astfel, în perioada 13-16 octombrie, publicul este aşteptat la FABER şi la Cinema Victoria să vadă poveşti despre lucruri care contează, păstrând tema principală a ediţiei a 15-a a festivalului: interacţiunea dintre om şi mediu, fie el natural sau construit, abordând holistic noţiunea de ecologie, atât prin perspectiva individului, cât şi a mediului în care trăim.

Totodată, vor fi producţii care acoperă şi migraţia, diversitatea, toleranţa, justiţia şi modalităţile în care justiţia ne poate ajuta în reglementarea unui sistem economic sustenabil şi impactul pe care îl au meseriile şi activităţile economice asupra mediului, a sănătăţii noastre mentale şi a celei fizice.

Program



Joi - 13 octombrie - Cinema Victoria

18:30 - „Pentru mine tu eşti Ceauşescu / You Are Ceauşescu To Me”

21:00 - „Pădurea domestică/ Taming the Garden”



Vineri - 14 octombrie - FABER

18:00 - „Mănâncă tot din farfurie!/ Eat Your Catfish”

20:00 - „I.A. la război / A.I. at War”



Sâmbătă - 15 octombrie - FABER

18:00 - „Evadare/ Flee”

20:30 - „Sunt liber/ Soy Libre”



Duminică - 16 octombrie - FABER

18:00 - „Această ploaie nu se va opri niciodată/ This rain will never stop”

20:30 - „Alb pe alb/ White on white”

Toate proiecţiile sunt subtitrate în limba română şi engleză.