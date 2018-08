Fifor, ANUNȚ de Ziua Marinei: Vom aproba, săptămâna viitoare, HG pentru derularea achizițiilor sistemului de instalații mobile de lansare de rachete anti-navă

Ministrul Apărării, Mihai Fifor, a vorbit la festivitățile organizate de Ziua Marinei despre modernizarea Forțelor Navale ale României, menționând că săptămâna viitoare se va adopta o hotărâre de Guvern pentru derularea achiziției sistemului de lansare anti-navă.

"Suntem în plin proces de selecție a câștigătorului programului de achiziția pentru corvetele multifuncționale, program care va asigura nu doar o capabilitate moderna de apărare la Marea Neagră, dar, va asigura și modernizarea celor două fregate, Regele Ferdinand și Regina Maria.

Totodată, săptămâna viitoare, vom aproba în Guvern HG pentru derularea achizițiilor sistemului de instalații mobile de lansare de rachete anti-navă, bateriile de coastă care vor întregi amprenta de securitatea navală a țării noastre. Toate aceste programe pornesc de la dorința de a întări capacitatea de reacție imediată a Forțelor Navale, de consolida poziția strategică a României la Marea Neagră", a spus ministrul Apărării.

Mihai Fifor a făcut referire și la faptul că anul 2018 este al doilea, consecutiv, în care se alocă 2% din PIB pentru Apărare.

"Ne pregătim în acest an să lansăm la București producția transportoare Piranha 5, pentru Forțele Terestre, pentru forțele aeriene pregătim relansarea activității fabricii de avioane de la Craiova. Si programul de construcție a corvetelor va da șansa șantierelor navale ale României să se dezvolte. Ne pregătim sa lansam la București producția de Piranha , fabrica de la Craiova si programul de constructie a corvetelor. E important sa investim in educație. Anul acesta am aprobat reinfiintarea Colegiului Național Militar Alexandru Ioan Cuza de la Constanța, își va redeschide porțile peste 3 săptămâni", a mai spus Fifor.