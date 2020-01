Filmele 'Atlantics' și 'Those Who Remained', în premieră pe ecran în România, la Oscar Weekend, între 17 și 19 ianuarie

Peliculele ”Atlantics” și ”Those Who Remained” alături de alte patru pelicule dintre cele zece nominalizări la premiile Academiei Americane de Film vin în premieră în România, la Oscar Weekend, între 17 și 19 ianuarie, la Cinema Elvire Popesco, arată un comunicat remis MEDIAFAX.

Oscar Weekend aduce anul acesta șase din cele 10 filme rămase pe lista scurtă pentru Oscarul la categoria “Cel mai bun film într-o limbă străină”, care va fi acordat în cadrul celei de-a 92-a ediții a Premiilor Academiei Americane de Film. În weekendul 17-19 ianuarie, la Cinema Elvire Popesco, propunerile Ungariei și Senegalului vor fi prezentate în premieră pe marele ecran în România, alături de avanpremiere ale reprezentantelor Franței și Rusiei și proiecții ale filmelor din Coreea de Sud și Spania.

Membri ai Academiei reprezentând diverse ramuri ale industriei cinematografice au fost invitați să participe în runda preliminară a procesului de votare. Cele șapte alegeri ale acestora, la care se adaugă trei filme alese de Comitetul Executiv al Academiei pentru Film străin de lungmetraj (Academy’s International Feature Film Award Executive Committee) constituie lista scurtă de filme. Dintre aceste 10 filme, cinci vor fi nominalizate pe 13 ianuarie, pentru runda finală. Cu toate că timp de mai bine de un deceniu Oscarurile au fost organizate la finalul lunii februarie, anul acesta ceremonia de decernarea a premiilor va avea loc pe 9 februarie, la Los Angeles.

Șase dintre cele zece filme aflate pe lista scurtă deschisă votului membrilor Academiei Americane de Film, se află în programul de anul acesta al Oscar Weekend: ”Those who remained” (Barnabás Tóth, Ungaria), ”Parasite” (Bong Joon-ho, Coreea de Sud), ”Les Misérables” (Ladj Ly, Franța), ”Atlantics” (Mati Diop, Senegal), ”Dolor y Gloria - Durere și glorie” (Pedro Almodóvar, Spania), ”Beanpole” (Kantemir Balagov, Rusia). Biletele sunt disponibile pe Evenbook.ro.

“Unele amintiri sunt prevestiri” spune eroina filmului ”Atlantics”, lungmetrajul de debut al regizoarei franco-senegaleze Mati Diop, cu care a câștigat la Cannes Marele Premiu (Grand Prix). Mati Diop vine din zona actoriei (Claire Denis, 2008, 35 shots of Rum; Antonio Campos, 2013, Serial Killer), iar Atlantics este dezvoltat dintr-un scurt documentar pe care regizoarea l-a realizat acum 10 ani, fiind primul film regizat de o femeie de culoare care a intrat în competiția de la Cannes. Jay Weissberg scrie pentru Variety că filmul e ,,romantic și melancolic, în parte comentariu social și poveste cu fantome, care evocă pierderea și solidaritatea feminină”. Filmul spune povestea Adei, 17 ani, îndrăgostită de Souleiman, un tânăr muncitor în construcții, care însă a fost promisă unui alt bărbat. Într-o noapte, Souleiman părăsește țara pe mare, în speranța unui viitor mai bun. Câteva zile mai târziu, un foc distruge nunta Adei și o atmosferă misterioasă începe să se răspândească. Ada nu știe că Souleiman s-a întors. Filmul se va vedea vineri, 17 ianuarie, de la 20.30.

,,Fragilitatea emoțională a ungurilor care au supraviețuit celui de-al Doilea Război Mondial, dar și-au pierdut persoanele dragi și au avut de înfruntat un viitor nesigur este capturată cu fidelitate în filmul «Those Who Remained». Acest lungmetraj intim al lui Barnabás Tóth, al doilea după «Camembert Rose» de acum 10 ani, urmărește cu sensibilitate vulnerabilitățile și nevoile unui doctor de vârstă mijlocie și ale unei adolescente, în Budapesta, în timp ce se ajută unul pe altul să găsească adăpost și echilibru în mijlocul dezastrului fizic și emoțional”, a notat presa internațională. Proiecție în premieră, duminică, 19 ianuarie, de la 17.30.

La finalul lui 2019, distribuitorul francez Le Pacte, anunța peste 1,6 milioane de spectatori la debutul lui Ladj Ly, ”Les Misérables”, în contextul protestelor din Franța și din multe alte țări ale lumii împotriva autorităților, întărind actualitatea subiectului și necesitatea povestirii acestuia. Les Misérables a fost recompensat cu premiul pentru regie la Cannes (alături de brazilianul Bacurau) și ales ulterior să reprezinte Franța la Oscarul pentru film străin. ,,Cartierul este platoul meu de filmare” a afirmat regizorul Ladj Ly cu ocazia premierei filmului în România, în toamna anului trecut la Les Films de Cannes à Bucarest. Influențat de filme americane ca Menace to Society, New Jack City și Boyz n the Hood și de regizorii Spike Lee și Martin Scorsese, francezul a început să filmeze de unul singur, încă de la 17 ani, filme scurte în Montfermeil, orașul unde Victor Hugo a plasat acțiunea romanului Les Misérables și unde este filmat și debutul său de lungmetraj cu același nume. Avanpremiera în cadrul Oscar Weekend are loc sâmbătă, 18 ianuarie, la 20.30, filmul urmând să intre în cinematografe pe 24 ianuarie, distribuit de Independența Film.

Program Oscar Weekend 2020

Vineri, 17 ianuarie

18.00 Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, Spania

20.30 Atlantics, de Mati Diop, Senegal

Sâmbătă, 18 ianuarie

17.30 Parasite, de Bong Joon-ho, Coreea de Sud

20.30 Les Misérables, de Ladj Ly, Franța

Duminică, 19 ianuarie

17.30 Those Who Remained, de Barnabás Tóth, Ungaria

20.00 Beanpole, de Kantemir Balagov, Rusia