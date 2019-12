Filmele cu supereroi au dominat şi anul acesta box office-ul românesc. „Răzbunătorii: Sfârşitul jocului”, „Captain Marvel”, „Star Wars: Skywalker - Ascensiunea” şi „Omul-Păianjen” se numără între filmele cu cele mai mari încasări. O singură animaţie se află în top 10, iar „Joker” este singurul film premiat la un festival de clasă A care se află pe podium, potrivit news.ro.

Cumulat, primele zece clasate în topul românesc al anului au generat încasări de peste 87 de milioane de lei.

„Răzbunătorii: Sfârşitul jocului/ Avengers: Endgame”, al patrulea şi ultimul lungmetraj din franciză, a generat încasări totale de 14.401.724 de lei, potrivit listei publicate de Cinemagia. Lansat în România pe 26 aprilie, filmul regizat de fraţii Anthony şi Joe Russo a înregistrat şi cel mai bun weekend de debut, cu încasări de 3,86 milioane de lei. Fiind distribuit în ţara noastră de Forum Film, numărul spectatorilor nu a fost transmis, compania renunţând la acest lucru la finalul anului 2016.

Cel de-al 22-lea film din Universul Marvel îi are în distribuţie pe Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Captain America), Brie Larson (Captain Marvel), Chris Hemsworth (Thor), Scarlett Johansson (Black Widow), Mark Ruffalo (Hulk) şi Paul Rudd (Ant-Man).

Filmul a avut un buget de producţie de 356 de milioane de dolari şi a generat încasări la nivel global de 2,79 de miliarde de dolari.

Locul al doilea în clasamentul românesc al anului este ocupat de animaţia „Regatul de gheaţă II/ Frozen II”. Lungmetrajul lansat pe 22 noiembrie a generat încasări de 11.718.857 de lei.

„Joker”, regizat de Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix şi Robert De Niro în distribuţie, a generat încasări de 10.932.127 de lei. De la lansare, pe 4 octombrie, peste jumătate de milion de oameni au vizionat în sălile de cinema din ţară lungmetrajul recompensat cu anul acesta cu Leul de Aur la Veneţia. Filmul este favorit pentru nominalizare la Oscar şi a primit deja patru selecţii la Globurile de Aur.

Citește și: Ministrul Muncii, experiență inedită: a sunat incognito la Casele de pensii din țară. A descoperit o situație ULUITOARE

Filmul de acţiune „Furios şi iute: Hobbs & Shaw/ Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”, cu Dwayne Johnson, Jason Statham şi Idris Elba în distribuţie, a fost lansat în România pe 2 august şi vizionat de peste 430.000 de spectatori. Lungmetrajul regizat de David Leight a generat încasări totale de 9.792.952 de lei.

„Regele leu/ The Lion King”, lansat pe 19 iulie, s-a clasat pe poziţia a cincea în topul românesc, după ce a generat încasări de 8.197.893 de lei. Filmul live-action, regizat de Jon Favreau, a beneficiat de vocile unora ca Beyoncé, Donald Glover şi Seth Rogen.

Filmul de aventuri „Jumanji: Nivelul următor/ Jumanji: The Next Level”, regizat de Jake Kasdan, a fost vizionat, începând cu 6 decembrie, de peste 317.900 de spectatori. Lungmetrajul, cu Dwayne Johnson şi Kevin Hart în distribuţie, a generat încasări de 7.402.895 de lei.

„Captain Marvel”, primul film din Universul Marvel în care o femeie este supererou, interpretat de Brie Larson, s-a clasat pe locul al şaptelea în box ofice-ul românesc. Regizat de Anna Boden şi Ryan Fleck, filmul a fost lansat în România pe 8 martie. El a generat încasări totale de 7.182.977 de lei.

Lungmetrajul fantasy „Maleficent: Suverana Răului/ Maleficent: Mistress of Evil”, regizat de Joachim Rønning, cu Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer şi Elle Fanning în distribuţie, a fost lansat pe 18 octombrie. Filmul a generat încasări de 6.818.241 de lei.

Pe locul al nouălea s-a clasat „Star Wars: Skywalker - Ascensiunea”, regizat de J.J. Abrams, cu Adam Driver, Daisy Ridley şi Oscar Isaac în distribuţie. După două săptămâni de la debutul în cinematografe, al nouălea film din franciză a generat încasări de 5.832.807 lei.

„Omul-Păianjen: Departe de casă/ Spider-Man: Far From Home”, de Jon Watts, cu Tom Holland în rol principal, s-a clasat pe locul al zecelea. Filmul a fost lansat în cinematografele româneşti pe 5 iulie şi a generat încasări totale de 5.623.433 de lei, după ce a fost vizionat de 249.505 spectatori.

Lungmetrajul premiat anul acesta cu trei Globuri de Aur şi tot atâtea trofee Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film, „Green Book: O prietenie pe viaţă”, se află pe locul 73 în clasament (din 194 de filme care au avut premiera anul acesta în România), cu 47.105 spectatori şi încasări de 927.178 de lei. El a fost lansat pe 1 martie.

„Parazit/ Parasite”, recompensat anul acesta cu Palme d'Or şi favorit la Globurile de Aur şi Oscar, a fost vizionat de 6.783 de spectatori şi a generat încasări de 99.167de lei. Filmul a fost lansat pe 8 noiembrie şi se află pe locul 135.

„Favorita/ The Favourite”, de Yorgos Lanthimos, care i-a adus actriţei Olivia Colman un Glob de Aur şi un Oscar, şi care a primit marele premiu al Academiei europene de film, s-a clasat pe locul 99, cu 24.084 de spectatori şi încasări de 487.837 de lei.

„A fost odată la... Hollywood/ Once Upon a Time... in Hollywood”, de Quentin Tarantino, s-a clasat pe locul 15, cu 192.973 de spectatori şi încasări de 3.883.744 de lei. Filmul, cu Leonardo DiCaprio şi Brad Pitt în distribuţie, a avut premiera la Cannes şi este nominalizat la cinci categorii ale Globurilor de Aur 2020. În plus, este unul dintre favoriţii pentru nominalizare la Oscar.

„Durere şi glorie/ Dolor y gloria”, scris şi regizat de Pedro Almodóvar, a încheiat anul în România pe locul 130, după ce a fost vizionat de 10.744 de spectatori şi a generat încasări de 145.716 lei. Filmul i-a adus lui Antonio Banderas premiul pentru interpretare la Cannes şi o distinctie similară din partea Academiei europene de film şi a primit două nominalizări la Globurile de Aur şi 16 la premiile Goya.