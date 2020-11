Filmul 'Arracht' este propunerea Irlandei pentru premiile Oscar 2021

Drama „Arracht”, regizată de Tom Sullivan şi vorbită în limba irlandeză, este propunerea Irlandei pentru o nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional” a premiilor Oscar 2021, informează News.ro

Acţiunea filmului este plasată în 1845, în preajma debutului foametei irlandeze. Pescarul Colmán Sharkey, tată şi soţ, primeşte în casă un străin la cererea unui preot local. Patsy, fost soldat, ajunge aici chiar înainte de molima care a distrus întreaga recoltă de cartofi a ţării, care a dus la numeroase decese şi strămutarea a milioane de oameni. Acţiunile lui Patsy îl duc pe Colmán la limita supravieţuirii şi a raţiunii, până când întâlneşte o fată abandonată care îi dă un motiv să trăiască. Însă el nu poate scăpa de trecutul întunecat.

Din distribuţie fac parte Dónall Ó Héalai, Dara Devaney, Michael McElhatton şi Saise Ní Chúinn.

Filmul a avut premiera în 2019 la Tallinn Black Nights Film Festival şi a primit două trofee la ceremonia virtuală de anul acesta a Premiilor Academiei Irlandeze.

Tom Sullivan, scenarist şi regizor, a spus după anunţul făcut de comitetul de selecţie: „Aceasta este recunoaşterea muncii şi devotamentului echipei şi să fii luat în considerare la acest nivel este o onoare uriaşă. A fost un an ciudat să faci parte din industria filmului, dar sprijinul pe care l-a primit «Arracht» din partea tuturor ne-a dat putere”.

„Arracht” este primul lungmetraj al lui Sullivan, care a debutat în regie în 2011, cu scurtmetrajul „Asal/ Donkey”.

Între ţările care şi-au anunţat propunerile pentru Oscar 2021 se numără Franţa („Deux”), Danemarca („Another Round”), Lesotho („This Is Not a Burial, It’s a Resurrection”), Iran („Sun Children”), Spania („La trinchera infinita”), Malaysia („Soul”), Japonia („True Mothers”), Germania („And Tomorrow the Entire World”), Canada („Funny Boy”), Coreea de Sud („The Man Standing Next”), Cehia („Charlatan”), Singapore („Wet Season”), Kosovo („Exil”), Georgia („Beginning”), Elveţia („My Little Sister”), Polonia („Never Gonna Snow Again”), Bhutan („Lunana: A Yak in the Classroom”), Taiwan („A Sun”), Ucraina („Atlantis”), Bosnia şi Herţegovina („Quo Vadis, Aida?”), Coasta de Fildeş („Night of the Kings”) şi Luxembourg („River Tales”).

România a propus pentru nominalizare documentarul „colectiv”, semnat de Alexander Nanau.

Cea de-a 93-a ediţie a galei premiilor Oscar este programată să aibă loc pe 25 aprilie 2021. Nominalizărilor vor fi anunţate pe 15 martie.