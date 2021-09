Filmul 'După 40 de zile', de Andrei Gruzsniczki, o să fie difuzat în festivaluri din Armenia şi Olanda

„După 40 de zile”, al patrulea lungmetraj semnat de Andrei Gruzsniczki, a fost selectat în competiţia internaţională a Golden Apricot Yerevan International Film Festival (Armenia) şi în programul Cinecitta International Film Festival din Tilburg (Olanda), informează News.ro.

GAIFF, ajuns la a 18-a ediţie, va avea loc în perioada 3 - 10 octombrie şi acordă trofee pentru cel mai bun lungmetraj de ficţiune, cel mai bun documentar şi premii speciale la aceste două categorii.

Filmul lui Andrei Gruzsniczki va rula la Erevan pe 5 octombrie şi concurează pentru marele premiu cu nouă producţii din ţări ca Argentina, Portugalia, Germania şi Spania.

Cea de-a treia ediţie a 013 Cinecitta International Film Festival din Tilburg (013 CIFF) va avea loc între 13 şi 17 octombrie.

Anul acesta vor fi prezentate 17 lungmetraje din 15 ţări, iar toate producţiile sunt eligibile pentru Premiul Publicului, acordat, în urma votului spectatorilor, celui mai popular film. „După 40 de zile” va fi prezentat publicului pe 14, 15 şi 17 octombrie.

Lungmetrajul are în centru prietenia dintre Emil, un bătrân care nu crede în spirite, şi Titi. În egală măsură, este o poveste de iubire şi drama unei prietenii. Acţiunea se petrece într-o comună din zona Olteniei. Povestea începe la parastasul de 40 de zile al soţiei lui Emil, Smaranda. Titi, prietenul de o viaţă al lui Emil, pare profund mişcat de moartea ei. Timpul trece, iar Emil realizează că zilele lui Titi par a fi numărate. Se simte responsabil pentru viaţa lui Titi şi vrea să-l resusciteze, parcă împotriva voinţei acestuia. Niciun efort nu ajută. La 40 de zile după moartea ei, Smaranda pare să-l bântuie pe Titi. Este o poveste care vorbeşte, cu nuanţe de umor negru şi mister, despre lupta pe care fiecare trebuie s-o ducă pentru a-l înţelege şi accepta pe celălalt, într-o prietenie sau într-o poveste de iubire.

Distribuţia este alcătuită din Mircea Andreescu, Valer Dellakeza, Gabriel Spahiu, Marian Negrescu, Simona Urs, Ştefan Mirea, Valeriu Bâzu şi Eugen Titu. Producători sunt Andreea Dumitrescu, Oana Bujgoi Giurgiu (co-producător) şi Anamaria Antoci (co-producător).

Gruzsniczki semnează regia şi scenariul. Montajul este realizat de Ioachim Stroe, muzica - de Cristian Lolea, imaginea - de Laurenţiu Răducanu, designul de sunet - de Ioan Filip, sunet priză directă - de Vlad Voinescu, scenografia - de Andreea Popa, Anastasia Ionescu şi Bogdan Bostănaru, machiajul şi coafura - de Sandra Pătrăuceanu, iar costumele - de Mia Conea.

Pe marile ecrane din România, el a fost lansat pe 20 august.

„După 40 de zile” este o producţie AVVA MMIX Studio, în coproducţie cu Hai Hui Entertainment şi Tangaj Production. Lungmetrajul a fost realizat cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei.

Proiectul a fost dezvoltat în cadrul Baltic Event Co-Production Market (Tallinn, 2016), MIA/ Cinema Co-production Market (Rome, 2018) şi Glocal in Progress (San Sebastian, 2019).

Absolvent al Universităţii de Teatru şi Film din Bucureşti în 1994, Andrei Gruzsniczki a fost regizor secund al lui Lucian Pintilie şi a fost implicat în proiectele „Terminus Paradis” şi „Niki Ardelean, colonel în rezervă”.

Filmul lui de debut, „Cealaltă Irina”, a câştigat Marele Premiu şi Premiul FIPRESCI la CinePécs Moveast IFF 2008, a fost desemnat cel mai bun film românesc la Festivalul de Film Transilvania 2009 şi a primit Trofeul ANONIMUL în acelaşi an. Al doilea lungmetraj al lui, „Quod Erat Demonstrandum (Q.E.D.)”, a primit Premiul Special al Juriului (Festivalul de la Roma 2013), The Golden Taiga Award (IDFF Spirit of Fire 2014) şi Prix de Syndicat Francais de la Critique de Cinema (Arras IFF 2014). „Zavera” este al treilea lungmetraj al cineastului şi a avut premiera mondială în noiembrie 2019, în competiţia Festivalului Internaţional de la Cairo. „După 40 de zile” a fost filmat în primăvara anului 2019 şi finalizat la sfârşitul anului 2020.