Filmul `Tom şi Jerry`, regizat de Tim Story, din 1 iunie în cinematografe

Lungmetrajul live-action „Tom şi Jerry", regizat de Tim Story, cu personaje principale animate şi cu actorii Chloë Grace Moretz şi Michael Peña în distribuţie, va rula în cinematografele româneşti începând cu 1 iunie.

Chloë Grace Moretz joacă rolul unei organizatoare de evenimente angajată de un hotel să organizeze o nuntă, dar trebuie să scape şi de şoarecele Jerry, care şi-a făcut cuib în pereţii clădirii.

Scris de Kevin Costello şi bazat pe personajele clasice create de Joseph Barbera şi William Hanna, „Tom and Jerry” readuce în prim-plan rivalitatea veche de opt decenii, motanul fiind recrutat să ajute la eliminarea lui Jerry din decor înainte de eveniment.

Cei doi inamici trebuie să înveţe să colaboreze cu personajul lui Moretz, după ce realizează că cineva din hotel acţionează împotriva tuturor trei.

Distribuţia „Tom şi Jerry" este alcătuită din Chloë Grace Moretz („Neighbours 2: Sorority Rising", „The Addams Family"), Michael Peña („Cesar Chavez", „American Hustle", „Ant-Man"), Colin Jost („How to be Single", „Saturday Night Live"), Rob Delaney („Deadpool 2", „Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw"), Pallavi Sharda („Lion"), Jordan Bolger („Peaky Blinders"), Patsy Ferran („Darkest Hour"), Nicky Jam („Nicky Jam: El Ganador"), Bobby Cannavale („The Irishman", „Ant-Man and the Wasp"), Lil Rel Howery („Judas and the Black Messiah", „The Angry Birds Movie 2") şi Ken Jeong („Crazy Rich Asians", „The Hangover", „Transformers: Dark of the Moon").

Filmul a fost regizat de Tim Story („Fantastic Four", „Think Like a Man", „Barbershop") şi produs de Chris DeFaria („The LEGO Movie 2", „Ready Player One", „Gravity").

Scenariul a fost scris de Kevin Costello, pe baza unor personaje create de William Hanna şi Joseph Barbera. Producători executivi ai filmului sunt Tim Story, Adam Goodman, Steven Harding, Sam Register, Jesse Ehrman şi Allison Abbate. Echipa de creaţie şi producţie îi include pe directorul de imagine Alan Stewart, designerul de producţie James Hambidge, editorul Peter S. Elliot şi designerul de costume Alison McCosh. Muzica a fost compusă de Christopher Lennertz.

Filmul e lansat în Romania de Vertical Entertainment.

Acest film este cel mai recent dintre proiectele „Tom and Jerry”. Primele aventuri au apărut în 1940. Până în prezent, au fost realizate 164 de scurtmetraje, mai multe seriale de televiziune şi filme legate de acest duo.