Finala Ligii Europa: Antrenorul echipei câştigătoare: Mă bucur că sunt aici, că am câştigat pentru acest club

Tehnicianul José Luis Mendilibar a declarat, miercuri seară, că se bucură că a reuşit să câştige cu FC Sevilla trofeul Ligii Europa, deşi clubul a trecut printr-o perioadă dificilă, potrivit news.ro.

"Mă bucur că sunt aici, că am câştigat pentru acest club, care trecea prin momente dificile când am ajuns aici. Când au marcat, te gândeşti că va fi foarte greu să marchezi împotriva lor. Egalarea a venit rapid în repriza a doua şi ne-a dat puterea de a continua lupta pentru a câştiga meciul. Să transformi un penalty la antrenament şi apoi să unul în faţa a 60.000 de fani nu se compară cu nimic. Nu ne-am antrenat în niciuna dintre rundele anterioare. Am avut încredere în cei care urmau să le execute", a declarat Mendilibar.

Formaţia FC Sevilla a câştigat Liga Europa, învingând în finala disputată pe Puskas Arena din Budapesta echipa AS Roma, scor 5-2 în urma loviturilor de depart