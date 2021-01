'Flacăra Culturii', reaprinsă în mai multe oraşe din ţară: Proiecţii pe clădiri, recitaluri de muzică şi poezie, concerte şi spectacole de teatru live

Iniţiativa „Flacăra Culturii” va continua anul acesta, de Ziua Culturii Naţionale, în mai multe oraşe din ţară, a anunţat joi ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, care a precizat că diverse acţiuni culturale vor avea loc în 29 de localităţi.

Patruzeci şi două de proiecte şi acţiuni culturale dedicate Zilei Culturii Naţionale 2021 au primit finanţare anul acesta, când Ministerul Culturii a alocat 2 milioane de lei, potrivit news.ro.

În 29 de oraşe vor avea loc recitaluri de muzică şi poezie, concerte şi spectacole de teatru live care vor fi transmise online, iar accesul la unele muzee va fi gratuit.

Vineri, la ora 18.00, în mai multe localităţi va fi aprinsă, simbolic, „Flacăra Culturii”, prin proiecţii luminoase pe clădiri de importanţă locală şi naţională. Proiecţiile conţin menţiunea „15 ianuarie - Ziua Culturii Naţionale” şi chipul poetului Mihai Eminescu, de la naşterea căruia se împlinesc 171 de ani, însă fiecare instituţie poate alege grafica păstrând tematica.

Iaşi, Suceava, Craiova, Tecuci, Întorsura Buzăului, Satu Mare, Fălticeni, Botoşani, Turda, Baia Mare, Târgu Mureş, Constanţa şi Bucureşti se numără între oraşele în care va fi marcată astfel această zi. În Capitală, va fi luminată faţada Ateneului Român, la fel ca anul trecut.

Despre proiectul său, Gheorghiu s-a arătat mândru, spunând că era nevoie doar de o iniţiativă, pentru că autorităţile locale s-au arătat dornice să se alăture.

„Anul trecut am insistat ca toate aceste evenimente să fie desfăşurate chiar de Ziua Culturii, pentru că era o situaţie ciudată - anumite proiecte finanţate pentru Ziua Culturii Naţionale se desfăşurau până undeva prin aprilie. Anul acesta am alocat o sumă mult mai consistentă faţă de alţi ani, când erau între 150.000 şi 250.000 de lei. Anul acesta am alocat 2 milioane de lei tocmai pentru a suplini neplăcerile cauzate de restricţii. Când aloci o sumă atât de mare, e greu ca aceste proiecte să poată fi şi concentrate şi vizibile fiecare în parte desfăşurându-se într-o singură zi”, a explicat ministrul.

S-a căzut de acord, astfel, ca evenimentele să aibă loc între 15 ianuarie şi 31 ianuarie, pentru ca fiecare proiect în parte „să aibă şi consistenţă şi vizibilitate”.

Ministerul Culturii şi Centrul Naţional de Artă Tinerimea Română au organizat de această dată concertul „Ziua Culturii Naţionale - 15 ianuarie 2021", la Ateneul Român. Orchestra Română de Tineret şi dirijorul Cristian Mandeal prezintă un repertoriu divers, cu lucrări semnate de George Enescu, Bela Bartok şi Sabin Păutza, dar şi cu piese moderne, interpretate împreună cu grupul Direcţia 5, sub bagheta dirijorilor Ionel şi Andrei Tudor. Actorul Adrian Păduraru, prezentatorul evenimentului, va recita din creaţia eminesciană. Evenimentul va fi transmis, de la ora 21:10, de TVR 1 şi TVR Moldova.

Tot la Ateneu, Academia Română în parteneriat cu Filarmonica „George Enescu“, au organizat un eveniment ce cuprinde mai multe alocuţiuni, urmate de un concert al Filarmonicii „George Enescu“, sub bagheta dirijorului Horia Andreescu. În program sunt cuprinse lucrări de Ludwig van Beethoven, George Enescu, Doru Popovici, Constantin Silvestri, Bela Bartok şi Dan Dediu. Acesta va fi difuzat, de la ora 19:00, de TVR 3.