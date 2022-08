Flavius Stoican (CS Mioveni): Important este să avem încredere că putem scoate un rezultat bun cu UTA

Noul antrenor al echipei de fotbal CS Mioveni, Flavius Stoican, a declarat, luni, că e important ca jucătorii săi să aibă încredere în ei înşişi că pot scoate un rezultat bun în meciul de marţi cu UTA, anunță agerpres.

''Un meci destul de dificil, cum de fapt sunt toate până la urmă, dacă stăm să analizăm campionatul nostru, echipele, sunt meciuri dificile. Important este ca noi să avem încredere că putem scoate un rezultat bun. Întâlnim, într-adevăr, o echipă cu jucători care au calitate, i-am văzut în meciurile anterioare. Au jucat cu cei de la FC U Craiova ultimul meci, pe care l-au câştigat (2-1), au avut şi momente destul de bune în care au dominat adversarul. La fel de adevărat este că au avut şi dificultăţi în a doua repriză. E un meci deschis oricărui rezultat. Noi încercăm să menţinem ritmul şi tonusul bun pe care l-am avut la Ploieşti, consider că suntem pe un drum bun, dar nu trebuie să ne mulţumim doar cu atât, pentru că se poate şi mai bine'', a declarat Stoican.

Tehnicianul a apreciat jocul făcut de echipă la debutul său pe banca tehnică a argeşenilor, la Ploieşti, cu Petrolul (0-0): ''Au fost multe momente bune de joc la Ploieşti, ne-am creat situaţii de gol, am făcut un presing avansat, am câştigat dueluri, am avut situaţii în care am finalizat. Sigur, au fost şi momente mai puţin bune, cum de altfel sunt în toate partidele, la fiecare echipă, dar per total sunt foarte-foarte mulţumit, pentru că am în componenţă jucători care sunt atenţi, care îşi doresc foarte mult să ieşim din această zonă''.

''Important e să mergem pe aceeaşi atitudine, pe aceeaşi dorinţă, să facem un presing agresiv, să câştigăm dueluri şi cu siguranţă vor veni şi rezultatele, pentru că potenţial există'', a subliniat Stoican.

''Băieţii îşi doresc să scoatem maximum din această partidă cu UTA, nu este uşor, pentru că întâlnim un adversar cu calitate, care a pus probleme echipelor care se bat la play-off, şi ei vor să intre în play-off. Nu o să fie uşor, dar nici lor nu o să le fie uşor, sunt convins că o să facem în aşa fel încât să le creăm multe şi mari probleme'', a avertizat Flavius Stoican.

Antrenorul echipei din Mioveni a îndemnat suporterii argeşeni să fie aproape de formaţia favorită, mai ales în momentele dificile: ''Suporteri să fie aproape de noi, ca atunci când văd din partea jucătorilor dorinţă, atitudine, determinare, ştiu că sunt dezamăgiţi când văd o stare de amorţeală. În momentele dificile aş vrea să fie alături de echipă, pentru că aceşti băieţi au nevoie de sprijinul lor''.

CS Mioveni o va întâlni pe UTA Arad, marţi, în etapa a 8-a a Superligii de fotbal, pe Stadionul Orăşenesc din Mioveni, de la 16:30.

CS Mioveni ocupă ultimul loc, cu doar 2 puncte după 7 etape.