Florin Bratu: 'FC Botoşani este favorită; Noi am făcut un joc bun contra Mediaşului, dar mai avem multe lucruri de arătat'

Antrenorul formaţiei FC Dinamo, Florin Bratu, a afirmat joi, într-o conferinţă de presă, că echipa sa pleacă cu şansa a doua în partida pe care o va disputa în deplasare cu FC Botoşani.

„Întâlnim o echipă care pleacă drept favorită la acest meci. Noi am făcut un joc bun contra Mediaşului, dar mai avem multe lucruri de arătat, de demonstrat. Am văzut meciul lor de cupă, s-a jucat mult fizic, nu s-au respectat multe detalii tactice. Trebuie să facem abstracţie de condiţiile de acolo, trebuie să ne ridicăm la un nivel bun. Jucătorii trebuie să se obişnuiască cu faptul că jucăm în play-out, aici am ajuns, şi dacă nu vor înţelege vom avea probleme. Uşor-uşor cred că am reuşit să le aduc starea de bucurie de a se antrena şi bucuria golului la meci. Sper să o ţină pentru că Dinamo duce lipsă de încredere şi asta nu vine decât printr-un joc bun”, a declarat Bratu, potrivit News.ro.

Tehnicianul are şi unele probleme medicale în lot: „Nemec a început antrenamentele cu mingea, Palici încă nu, încă sunt probleme. Probabil că vor intra în program normal săptămânile următoare. Raţ se antrenează cu noi, momentan nu s-a luat nicio decizie. Vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare”.

În ceea ce priveşte o posibilă vânzare a clubului de către patronul Ionuţ Negoiţă, Florin Bratu a spus că nu are amănunte. „Eu sunt antrenorul echipei, nu am auzit nimic despre acest lucru, dar probabil că domnul Negoiţă este dispus să vândă clubul, a spus-o şi public. Dacă este interesat ciineva şi vine cu o propunere bună probabil că se va întâmpla acest lucru. Mi-e greu să comentez eu astfel de lucruri, vreau să mă delimitez de ele”, a spus Bratu.

Antrenorul dinamovist lucrează şi la un plan pentru revitalizarea echipei de anul viitor, când vor avea loc mai multe schimbări de jucători. „Deocamdată nu poate să plece nimeni până la sfârşitul campionatului, eu le-am spus că dacă e vreunul care vrea să plece trebuie să joace bine aici, trebuie să demonstreze aici şi să se respecte pe ei pentru că ne câştigăm un salariu de la Dinamo şi pentru acest lucru trebuie să-ţi respecţi meseria. Încă nu am discutat cu conducerea despre cei care vor să plec, sunt două săptămâni, urmează şi meciul de la Botoşani şi trebuie să ne concentrăm pe el. Printre meciuri şi antrenamente încercăm să facem şi o strategie pentru anul viitor. Monitorizăm şi jucători, mă interesez în fiecare săptămână de jucătorii împrumutaţi, de cei propuşi să vină la Dinamo. E de treabă”, a mai spus Bratu.

Partida FC Botoşani – Dinamo, din cadrul etapei a II-a a play-out-ului se va disputa sâmbătă, de la ora 20.45.