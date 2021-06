VIDEO - Florin Cîțu intervine în scandalul gunoaielor din Sectorul 1. Îndemnul pentru Clotilde Armand și Romprest

Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri, într-o conferință de presă la Guvern, că atât Primăria Sectorului 1 cât și Romprest trebuie să-și respecte obligațiile asumate prin contractele semnate, în contextului scandalului politico-juridic care a dus la inundarea străzilor cu gunoaie.

„Este important ca toti cei care au avut contracte semnate sa le respecte, si de o parte si de alta. Contractele trebuie respectate, cetatenii nu trebuie sa sufere dintr-o disputa in instanta. Pana la o decizie in instanta, toata lumea trebuie sa isi respecte angajamentele si pe urma vedem deciziile instantei. Bineinteles ca ce vedem nu e ok. Garda de Mediu sa isi faca datoria si daca gaseste vinovati sa intervina in forta si sa amendeze. Am vorbit cu prefectul azi, lucrurile sunt complicate, este important sa se respecte contractele si la prestator si la primarie”, a spus Cîțu.