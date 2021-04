Florin Cîțu îi atrage din nou atenția lui Vlad Voiculescu, după conferința de presă: 'Am cerut de la toţi miniştrii: transparenţă, coerenţă, profesionalism'

Premierul României, Florin Cîțu, a revenit cu o serie de precizări după conferința de presă de duminică de la ora 16.00. El face aceste declarații cu referiri clare către ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu.

„Este un lucru pe care l-am cerut de la toţi miniştrii: transparenţă, coerenţă, profesionalism.

Aşa cum fiecare contribuabil are legătură cu Ministerul Finanţelor sau aşa cum fiecare elev are legătură cu Ministerul Educaţiei, şi fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătăţii.

Referitor la situația de la Spitalul Foișor: este vorba de onoare aici, să vedem dacă mai există onoare în România”, a spus Florin Cîțu, pe pagina sa de Facebook.