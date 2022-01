Florin Cîțu s-a întors ca Superman pe Instagram. Mesajul liderului PNL pentru colegi și adversari

Liderul PNL Florin Cîțu a intrat în noul an în costum de Superman pe pagina sa de Instagram. „2022, here i come! La mulți ani”, a scris liberalul. El apare într-o imagine editată în care lui Superman Cîțu i se montează pelerina. Confruntat cu critici interne în partid și cu pierderea funcției de premier, Cîțu a spus că nu vede motiv să demisioneze de la vârful PNL sau să aibă loc noi alegeri între liberali.

Cîțu a generat un val de ironii în politică și pe rețelele de socializare după ce în septembrie anul trecut, când ocupa funcția de premier, a postat un filmuleț editat în care el apare ca fiind Superman. Confruntat cu ironiile, Cîțu a spus că i s-a părut haios. „Mi se pare ceva funny - si asta e, am simtul umorului, mi se pare bizar sa nu mai existe simtul umorului in Romania - cand mi se pare ceva distractiv, le pun si rad de mine”, a spus liberalul, premier la acea vreme.

După Congresul PNL, unde a câștigat funcția de președinte al partidului, Cîțu a publicat pe Instagram un nou filmuleț care-l prezintă în rol de Superman. În clipul postat după Congresul PNL, Florin Cîțu, prezentat în rol de Superman, zâmbește și salută urmăritorii.

În decembrie, la Senat, Cîțu s-a pozat alături de un copil care era îmbrăcat în Superman.