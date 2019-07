Florin Prunea: 'Eu le promit fanilor că vom face o echipă de care să fie mândri'

Preşedintele lui Dinamo, Florin Prunea, a vorbit despre obiectivul pe care îl are la Dinamo. Fostul mare portar a anunțat că ar putea să nu îl prindă vara anului 2020 în Ștefan cel Mare. Dacă "roș-albii" nu ajung în play-off, Prunea și antrenorul Eugen Neagoe vor pleca, scrie Mediafax.

"Eu le promit fanilor că vom face o echipă de care să fie mândri. Domnul Negoiţă ne-a zis că dacă găsim ceva care să fie peste ce avem acum, să-i dăm drumul. El vrea să vândă, dar nu oricui. Primul obiectiv e să intrăm în play-off. Ar fi un pas important, trebuie să revenim acolo unde ne e locul. Performanţa pe care ne-o dorim e să intrăm în primele 4 locuri. Dacă nu intrăm în play-off, n-avem ce să căutăm la Dinamo. Avem toţi aceeaşi clauză", a spus președintele lui Dinamo, pentru Digi Sport.

Florin Prunea negociase cu roş-albii pentru a ocupa o funcţie administrativă chiar înainte ca Rednic să fie numit antrenor, dar oficializarea instalării "Puriului" pe banca tehnică a însemnat şi renunţarea cooptări fostului portar în staff-ul clubului, Rednic anunţând că nu are nevoie de el. Antrenorul a fost demis, iar Prunea a semnat cu echipa sa de suflet. Contrele între ei au continuat şi după ce tehnicianul a negociat cu Negoiţă pentru a prelua clubul. "Am vorbit cu domnul Negoiţă înainte să semnez, ştiam că vrea să vândă. E patronul echipei şi face ce doreşte cu acţiunile clubului. Vă dau cuvântul de onoare că nu am ştiut, dar nu mă surprinde. Nu e nicio problemă, poate să vină Rednic şi să mă dea afară. La mine o să fie recordul, nu la Negoiţă. Pentru mine, Mircea Rednic e unul dintre cei mai mari jucători pe care i-a avut Dinamo. Dar Rednic a plecat de la Dinamo demis pentru că nu şi-a atins obiectivul. A fost o clauză contractuală care zicea să termine echipa pe locurile 1-6. Cum obiectivul n-a fost îndeplinit s-a activat clauza", a declarat atunci Florin Prunea.