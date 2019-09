FNGCIMM şi Banca Transilvania încheie joi campania de informare dedicată promovării programului Start-Up Nation

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN (FNGCIMM) şi Banca Transilvania încheie joi campania de două luni de informare dedicată promovării programului Start-Up Nation, conform unui comunicat al Fondului potrivit Agerpres.

Pe parcursul a două luni, FNGCIMM a prezentat în parteneriat cu Banca Transilvania pachetul de servicii financiare, creditare - garantare, dedicate beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari ai programului Start-Up Nation.Principalele teme de dezbatere au vizat: oferta FNGCIMM dedicată susţinerii accesului la finanţare al antreprenorilor; garantarea finanţărilor dedicate investiţiilor şi a derulării activităţii curente; avantajele garanţiilor financiare; Start up Nation: de la idee până la implementarea proiectului; soluţii financiare de susţinere a mediului antreprenorial."Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri are rolul de intermediar între mediul de afaceri şi cel financiar, având ca obiectiv prioritar crearea unui cadru care să favorizeze menţinerea unui dialog deschis cu potenţialii săi beneficiari, cu piaţa financiară, cu autorităţile şi instituţiile partenere. Acesta platforma de dezbatere a continuat cu seria de evenimente Ť Soluţii financiare de susţinere a mediului antreprenorial ť pe care am desfăşurat-o în parteneriat cu Banca Transilvania. Atenţi la semnalele pieţei, la priorităţile programelor guvernamentale pentru IMM-uri şi la solicitările specifice pe care ni le transmit instituţiile partenere, vom continua să oferim o susţinere eficienta clienţilor noştri, cu speranţa că eforturile noastre vor contribui la consolidarea tinerei Românii antreprenoriale. Dorim să încurajăm cultura antreprenorială şi să garantăm programe care au ca obiectiv dezvoltarea mediului de afaceri, a economiei rurale, dar şi dezvoltarea personală a fiecărui membru al comunităţii", a declarat Gheorghe Lăpădat, director general FNGCIMM.De la lansarea programului şi până în prezent, respectiv în perioada 2017-2019, la nivel naţional, FNGCIMM a susţinut accesul la finanţare pentru circa 6.000 de IMM-uri.FNGCIMM menţionează că se poziţionează astfel ca principal susţinător al beneficiarilor Programului Start Up Nation, companiile noi, declarate eligibile, putând accesa finanţarea necesară de la băncile înscrise în program, creditele punte fiind garantate de către FNGCIMM în proporţie de maxim 80%.FNGCIMM precizează că a reevaluat riscul asociat acordării garanţiilor pentru programul Start-Up Nation şi a ajustat comisionul aferent acestui program până la 1,95% din valoarea garanţiei acordate.Seminarul de informare "Soluţii financiare de susţinere a mediului antreprenorial", organizat de FNGCIMM la Oradea în data de 26 septembrie 2019, a marcat finalul campaniei de promovare a programului Start-Up Nation. Seria de evenimente a debutat la Craiova, unde a avut loc conferinţa de lansare, urmata de seminarii de informare la Ploieşti, Braşov, Timişoara, Constanţa şi Iaşi.