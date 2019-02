Ford îşi va închide cea mai veche fabrică din Brazilia şi va renunţa la producerea camioanelor grele în America de Sud, o decizie care ar putea duce la concedierea a 2.700 de angajaţi, a anunţat marţi producătorul auto american, transmit DPA, Xinhua şi Reuters, conform agerpres.ro.

Decizia face parte din planul de reorganizare pe plan global, care va duce la concedieri masive, închideri de fabrici în Europa şi costuri de 11 miliarde de dolari.În urma anunţului, analiştii se aşteaptă la o restructurare similară în America de Sud. Luna trecută, directorul general al Ford, Jim Hackett, anunţa că investitorii nu vor avea mult de aşteptat în privinţa planului de reorganizare din America de Sud.Aflată în Sao Bernardo do Campo, o suburbie a oraşului Sao Paulo, fabrica este operaţională din 1967. Aici se produc camioanele F-4000 şi F-350, precum şi modelul Ford Fiesta, ale cărui vânzări au scăzut.Miercuri, acţiunile Ford au închis în creştere cu 3,4%, la 8,83 dolari.În Brazilia, vânzările de maşini şi camioane Ford au crescut cu 10% în perioada 2017 - 2018, în timp ce piaţa auto din statul sud-american a înregistrat o creştere de 15%.Pe piaţa camioanelor din Brazilia, Ford concurează cu Mercedes Benz şi Volkswagen.Recent, Ford a anunţat că va opri din mai 2019 fabricarea maşinilor sale compact Focus în Argentina, în încercarea de a-şi reduce pierderile la operaţiunile din America de Sud.Compania va continua să producă camionetele Ranger la uzina sa din Pacheco (Argentina), care are aproximativ 3.440 de angajaţi.Odată unul dintre cele mai populare modele Ford, Focus nu va mai fi produs după 2019 în America, deşi producţia ar urma să continue în China şi Europa, unde au fost lansate versiuni restilizate.Ford a precizat că o mare a clienţilor săi din America de Sud, ca şi cei din America de Nord, preferă SUV-urile şi crossover-urile în locul automobilelor de pasageri tradiţionale, cum este Focus.Ford Motor are aproximativ 197.000 de angajaţi şi 67 de fabrici în întreaga lume. Al doilea mare producător auto din SUA, Ford este prezent şi pe piaţa din România.