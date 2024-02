Forțele ruse avansează în trei localități din Ucraina - ISW

Institutul a declarat că imaginile geolocalizate au arătat sâmbătă „lupte poziționale continue” în unele zone.

„Un milblogger rus a afirmat că forțele rusești au avansat recent până la 1,5 kilometri în direcția Orlivka (la vest de Avdiivka) de la fabrica de cocs din Avdiivka”, a adăugat acesta.

Orașul Avdiivka, situat în estul țării, a căzut în mâinile Rusiei la începutul acestei luni, în urma unor lupte intense.

La începutul zilei de duminică, Ministerul rus al Apărării a declarat că trupele au ocupat o poziție mai avantajoasă în oraș și au respins șapte atacuri ucrainene.

