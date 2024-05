VIDEO - Forțele ucrainene au lovit un depozit de stocare a petrolului din Luhansk

„Noaptea târziu, inamicul a executat una atac asupra orașului pașnic Luhansk, bombardând un depozit de stocare a petrolului la marginea orașului”, a declarat liderul regional instalat de Rusia, Leonid Pasechnik,

Șeful autoproclamatei Republici Populare Lugansk a transmis pe Telegram că serviciile de urgență încearcă să țină incendiul sub control și să mențină casele în siguranță.

Nu a existat nicio declarație oficială ucraineană cu privire la incident. Bloggerii de război ucraineni au raportat și ei atacul, unul sugerând că ar fi fost efectuat de o rachetă.

După luni de blocaj în Camera Reprezentanţilor, SUA a dat undă verde pentru un ajutor militar destinat Ucrainei în valoare de aproape 61 de miliarde de dolari în urmă cu circa două săptămâni. Potrivit unor informaţii furnizate de Casa Albă şi de Pentagon, livrările de arme ar urma să înceapă în câteva zile.

Între timp, Ucraina se află în defensivă. Şeful statului major ucrainean Oleksandr Sîrski, care i-a înaintat lui Zelenski un raport, a vorbit despre o situaţie dificilă pe front. Armata rusă are mai mult personal, arme şi echipament tehnic la dispoziţia sa şi atacă poziţiile ucrainene zilnic. Potrivit raportului, principalele forţe ale armatei ruse vizează oraşele Kurahove şi Pokrovsk din regiunea Doneţk, aflată în estul Ucrainei.

❗️An oil depot was attacked with #ATACMS missiles in temporarily occupied #Luhansk ???????????? pic.twitter.com/PLo5ZtyJI4