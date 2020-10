Forumul SUERD - Bogdan Aurescu a propus valorificarea legăturilor cu alte iniţiative UE din regiune

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, joi, în format videoconferinţă, la reuniunea ministerială din cadrul Forumului anual al Strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD), organizat de către Preşedinţia rotativă a Croaţiei.

Tema centrală a forumului - "Harmonious and sustainable development of the Danube Region" ("Dezvoltarea sustenabilă şi armonioasă a regiunii Dunării") - a prilejuit realizarea unui bilanţ la 10 ani de la lansarea Strategiei, la iniţiativa României şi Austriei, precum şi prezentarea eforturilor statelor SUERD de a preveni şi combate efectele multiple ale pandemiei de COVID-19 şi identificarea unor demersuri şi proiecte comune de redresare socio-economică în regiunea Dunării.Potrivit unui comunicat MAE transmis AGERPRES, şeful diplomaţiei române a salutat finalizarea procesului de revizuire a acestei Strategii şi adoptarea noului Plan de acţiuni ale SUERD, subliniind eforturile preşedinţiei române a SUERD din 2019 în promovarea acestui obiectiv.În acest context, a amintit rolul României de co-iniţiator al Strategiei UE în 2008 şi asigurarea de către ţara noastră şi Austria a birourilor Secretariatului tehnic al Strategiei. Totodată, a exprimat deschiderea României de a continua să găzduiască această structură şi după 2021.Ministrul Bogdan Aurescu a subliniat că provocările generate de criza pandemică reprezintă un test al rezilienţei statelor şi societăţilor din regiune, criza putând fi depăşită numai prin manifestarea solidarităţii regionale, ca expresie a responsabilităţii comune, prin apărarea valorilor democratice şi a ordinii bazate pe reguli şi drept internaţional, precum şi prin adaptarea la contextul actual.

Ministrul român a menţionat, totodată, demersurile UE pentru depăşirea actualei crize şi de redresare a economiilor statelor membre, sub forma ajustărilor Cadrului Financiar Multianual 2021-2027 şi adoptării celui mai ambiţios plan investiţional din istoria Uniunii ("Next Generation UE"), precum şi sprijinul financiar substanţial al UE pentru ţările din Balcanii de Vest şi Vecinătatea Estică.



Şeful diplomaţiei române a evocat, cu acest prilej, contribuţia României în plan regional şi la nivelul UE la eforturile de prevenire şi combatere a pandemiei, în principal ajutorul în beneficiul cetăţenilor R. Moldova prin trimiterea de echipe medicale, alocări de fonduri şi donaţii de produse sanitare de primă necesitate, respectiv găzduirea de către România a rezervei strategice de echipamente medicale (RescEU) de care au beneficiat inclusiv ţări din Balcanii de Vest.



Aurescu a subliniat, de asemenea, rolul benefic al cooperării regionale din cadrul SUERD în apropierea de standardele, valorile şi practicile UE a ţărilor participante la SUERD din afara Uniunii şi a propus valorificarea legăturilor SUERD cu alte iniţiative ale UE în regiune, precum Sinergia Mării Negre, Agenda maritimă comună pentru Marea Neagră, cu obiectivul de a sprijini acţiuni şi proiecte comune în domeniile mediului, cercetării-dezvoltării, energiei, transporturilor, revigorării economice.



Bogdan Aurescu a salutat eforturile preşedinţiei croate la SUERD în această perioadă dificilă, marcată de pandemia de COVID-19 şi a urat succes viitoarei preşedinţii rotative slovace la acest format de cooperare regională. Miniştrii participanţi au adoptat, la finalul reuniunii o declaraţie politică care reafirmă semnificaţia crucială a consolidării cooperării între statele regiunii dunărene în depăşirea actualei crize.



Strategia UE pentru regiunea Dunării (SUERD) reprezintă o iniţiativă politică a României şi Austriei, promovată, în iunie 2008, printr-o scrisoare comună la nivel de prim-ministru, adresată preşedintelui Comisiei Europene. SUERD este un instrument comunitar de cooperare macro-regională al statelor riverane, destinat dezvoltării economice şi sociale a macroregiunii dunărene, prin consolidarea implementării în regiune a politicilor şi legislaţiei UE.



La Strategia Dunării participă 14 state: nouă state membre UE (Austria, România, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Slovacia, Slovenia, Germania - landurile Bavaria si Baden-Wurttemberg, Ungaria) şi cinci state non-UE (Serbia, Bosnia-Herţegovina, Muntenegru, R. Moldova şi Ucraina).