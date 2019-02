Fost șef SPP, mișcare-bombă la CSM după reacția lui Iohannis la citarea lui Kovesi: 'Sper să fie la fel de operativi așa cum au fost în situațiile precedente'

Mișcare-bombă după ce Iohannis a cerut Secţiei de investigare a magistraţilor să clarifice situaţia dosarului lui Kovesi! Fostul șef SPP Dumitru Iliescu a trimis o sesizare către CSM după ce Klaus Iohannis a cerut Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie să clarifice de urgenţă situaţia în ceea ce priveşte dosarul deschis pe numele fostului procuror şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi. Anunțul a fost făcut de Dumitru Iliescu pe Facebook.

„PRESEDINTELUI CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII,

DOAMNA JUDECATOR LIA SAVONEA

Subsemnatul, General Dumitru Iliescu....., va adresez rugamintea sa faceti demersurile legale necesare pentru apararea independentei Justitiei. Astazi, Presedintele Romaniei, domnul Klaus Werner Iohannis, prin Comunicatul privitor la anchetarea doamnei Laura Codruta Kovesi, a incalcat grav independenta magistratilor, solicitand acestora sa rezolve rapid situatia fostului sef DNA, sa manifeste corectitudine si sa nu uite ca domnia-sa a fost impotriva infiintarii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justititie si ca nu are incredere in procurorii acestei sectii. Prin intermediul acestui comunicat, profund ilegal, Presedintele Romaniei pune o presiune de netolerat asupra magistratilor sectiei, intervenind in favoarea unei persoane impotriva careia a inceput urmarirea penala. Constitutia Romaniei prevede principiul separatiei si echilibrului puterilor in Stat, ca si cel al egalitatii tuturor cetatenilor in fata legii, iar prin comunicatul dat, domnul Iohannis incalca grav aceste principii! Domnul Presedinte, eludand prevederile constitutionale, se adreseaza procurorilor Sectiei ca si cum acestia ar fi sub autoritatea domniei-sale, si nu a ministrului justitiei. De asemenea, domnul Iohannis solicita procurorilor sa acorde doamnei Kovesi un tratament diferit de cel al celorlalti cetateni supusi actelor de justitie.

Avand in vedere cele mentionate in aceasta Sesizare, va rog sa analizati actiunea Presedintelui Romaniei, reprezentant al puterii executive, actiune prin care se amesteca in zona unei puteri autonome, afectand grav independenta Justitiei, si sa luati masurile legale necesare pentru apararea acesteia!