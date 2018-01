Fost sef al SPP, MESAJ DUR pentru ambasadori: 'Merg după zicala românească să faci ce zice popa, nu ce face popa...'

Fostul șef SPP, generalul Dumitru Iliescu, a vorbit, într-un amplu mesaj postat pe pagina sa de Facebook despre lupta anticorupție, despre felul în care este ea percepută de oamenii de bună-credință care nu cunosc jocurile din spatele cortinei, dar și despre unii dintre protagoniștii acestei lupte, mai exact spune generalul, întrebându-se retoric: ”LUPII MORALISTI, AMBASADORII ANTICORUPTIEI!!!???”.

"Cu totii ne dam seama ca marea coruptie, nu numai ca poate "ucide" - asa cum spunea un clasic in viata - dar poate si distruge aspiratiile noaste ale tuturor. De aceea eu consider ca trebuie sa tratam marea coruptie ca una dintre cele mai mari amenintari la adresa securitatii noastre si trebuie sa luptam cu fermitate impotriva ei. Coruptia nu are culoare politica, nu apartine doar unei formatiuni politice, si institutiile statului abilitate sa lupte impotriva acesteia nu trebuie sa dea dovada de partizanat politic. Si eu doresc sa fie adusi in fata justitiei cei care se fac vinovati de fapte de coruptie, indiferent de culoarea politica, si sa-si primeasca pedepsele cuvenite.

DNA este o structura necesara, dar ea sa se ocupe de marea coruptie, nu de faptele minore, de acestea este normal sa se ocupe celelalte structuri din Parchetul General, sa nu se implice in jocul politic, in cel economic, asa cum o face acum. Sa nu protejeze companiile straine si sa nu le sprijine in detrimentul celor romanesti.

Oamenii de buna credinta, care nu cunosc jocurile din spatele cortinei, cand au vazut scrisoarea celor 7 ambasadori, referitoare la Legile Justitiei, si-au spus ca este bine ca incearca sa ne sprijine in actiunile noastre impotriva coruptiei. V-ati pus intrebarea ce i-a determinat pe acestia sa faca acest demers, incalcand toate normele diplomatice? Eu mi-am pus-o si, documentand si analizand faptele, am ajuns la concluzia ca au facut respectivul demers din interese personale, in special financiare. Daca analizam topul statelor cu cele mai mari investitii in Romania vom obseva ca pe primul loc se afla Olanda, care a depasit inclusiv Germania si Franta, care si ele se afla in fruntea clasamentului, in primele 5 locuri. Este bine ca puternice companii olandeze, austriece, germane, franceze investesc si fac afaceri in Romania. Dar intrarea lor pe o piata concurentiala nu s-a facut, de cele mai multe ori, prin respectarea, ci prin incalcarea regulilor acesteia.", a scris generalul Dumitru Iliescu.

