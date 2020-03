Fostul preşedinte al ALDE Gorj, edilul Robert Filip, este candidatul PNL la Primăria Rovinari

Fostul preşedinte al ALDE Gorj, primarul oraşului Rovinari, Robert Filip, este candidatul PNL pentru un nou mandat, a anunţat joi, preşedintele PNL Gorj, Dan Vîlceanu.

Filip şi-a anunţat demisia din ALDE Gorj şi înscrierea în rândul liberalilor gorjeni în cadrul unei conferinţe de presă organizată de PNL Gorj.

"Rovinărenii ştiu că trebuie să fac parte dintr-o echipă câştigătoare pentru a continua să aducem investitori la Rovinari, să atragem fonduri europene şi să modernizăm oraşul pentru a fi un oraş european. Eu îi mulţumesc domnului preşedinte (preşedintele PNL Gorj, Dan Vîlceanu n.r.) pentru încredere şi oamenilor care m-au susţinut, aş vrea să mai spun că motivarea deciziei de a veni în PNL a fost şi faptul că tatăl meu a fost un liberal convins şi sunt sigur că echipa va fi o echipă câştigătoare. (...) Oricât de mult am încercat să creez o echipă puternică la ALDE Gorj, nu am reuşit acest lucru, pentru că au fost fel şi fel de discuţii şi inconsecvenţa liderilor naţionali. (...) Am demisionat din funcţia de preşedinte al ALDE Gorj", a precizat Robert Filip.

În ceea ce priveşte stabilirea candidatul PNL pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Gorj, Dan Vîlceanu a spus că intenţionează să poarte discuţii şi cu reprezentanţii celorlalte partide de dreapta.

De asemenea, el a anunţat că, prin înscrierea în PNL a lui Robert Filip, dar şi a altor membri ALDE Gorj, care vor fi prezentaţi în perioada următoare, se face, practic, o fuziune prin absorbţie a celor două partide.

"N-am avut o discuţie în Biroul Permanent Judeţean în legătura cu asta (stabilirea candidatul pentru funcţia de preşedinte al CJ n.r.), sunt mai multe variante pe care le luăm în considerare, nu numai variante de nume, ci variante de profil de candidat. (...) Intenţionez să am discuţii şi cu celelalte partide de dreapta, în vederea stabilirii comune a unui candidat. (...) Se face practic o fuziune astăzi şi, pe lângă asta, încercăm şi cu celelalte partide de dreapta să coagulăm un pol care să poată câştiga CJ. Prin această venire a domnului Filip la PNL şi a altor colegi, e o fuziune prin absorbţie", a mai spus Dan Vîlceanu.