Fostul preşedinte american Donald Trump susţine că ar fi vrut să se amestece în mulţime în ziua asaltului asupra Capitoliului

Chiar dacă a "urât" să vadă violenţele comise în timpul asaltului asupra Capitoliului, fostul preşedinte american Donald Trump a declarat că ar fi vrut, pe 6 ianuarie 2021, să se poată amesteca în mulţimea venită să denunţe rezultatul alegerilor prezidenţiale care l-au adus pe Joe Biden la putere în SUA, informează joi AFP.

"Secret Service mi-a spus că nu mă pot duce acolo. Altfel, m-aş fi dus acolo fără să ezit", a declarat fostul preşedinte într-un interviu pentru Washington Post, publicat joi.

În timpul acelei zile geroase din ianuarie 2021, mii de susţinători ai miliardarului republican s-au adunat la Washington pentru a denunţa presupuse "fraude" în alegerile din noiembrie 2020, care l-au lăsat pe Donald Trump fără un al doilea mandat, potrivit Agerpres.ro.

"Nu vom abandona niciodată. Nu vom recunoaşte niciodată" înfrângerea, declarase preşedintele de atunci al SUA în faţa unei mulţimi de oameni care agitau drapele "Trump 2020".

"Mulţimea era mult mai mare decât mi-aş fi putut imagina vreodată", a rememorat Trump în interviul pentru cotidianul american.

După ce l-au ascultat pe Donald Trump, mii de manifestanţi s-au deplasat spre Congresul american, unde congresmenii certificau oficial victoria lui Joe Biden în alegerile prezidenţiale. Căutând să perturbe şedinţa, sute de susţinători ai lui Trump au forţat intrarea în Capitoliu, provocând un haos de nedescris.

"Am urât să văd asta, am urât să o văd", a declarat Donald Trump pentru Washington Post cu privire la aceste violenţe. "Am spus: 'Trebuie ca cineva să se ocupe de asta' şi am plecat de la principiul că cineva se ocupa de asta", a adăugat el, imputând aceste violenţe proastei gestionări a evenimentelor de către primăriţa Washingtonului, Muriel Bowser, şi de preşedinta Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi.

Rolul lui Donald Trump şi al anturajului său în organizarea evenimentelor din 6 ianuarie 2021 fac obiectul unei anchete parlamentare.