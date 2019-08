FOTO Gest SUPERB al membrilor Metallica: Au donat un sfert de milion de dolari primului spital privat de oncologie pediatrică

Rockerii de la cea mai populară trupă din lume, Metallica, s-au împlicat într-un eveniment caritabil: construcția spitalului oncologic pentru copii, proiect inițiat de asociaţia "Dăruieşte viaţa". James Hetfiled, Lars Ulrich, Robert Trujillo şi Kirk Hammet, aflați la București pentru a susţine un concert pe Arena Naţională, s-au alăturat iniţiativei #NoiFacemUnSpital şi au donat suma de 250.000 de euro.

Gestul neașteptat a fost imediat anunțat pe Facebook de Carmen Uscatu şi Oana Gheorghiu de la "Dăruieşte viaţa". Spitalul este prima unitate privată dedicată copiilor cu cancer și se ridică în București, lângă Spitalul de Copii Maria Curie.

Muzicienii americani au făcut donaţia prin intermediul fundaţiei lor, All Within My Hands.