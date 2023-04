FOTO - Kadîrov și Prigojin pregătesc un anunț major: 'Rezultatele le veți afla!'

Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, susține că a avut o întâlnire cu șeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, în care ar fi discutat „ce era mai urgent pe agendă”. Kadîrov a dat de înțeles că au pus la cale ceva în Ucraina, însă nu a oferit informații suplimentare: „Rezultatele le veți afla în curând singuri”, a spus Kadîrov, pe canalul său de Telegram.

„M-am întâlnit cu dragul frate Eugene Prigozhin. Am discutat probleme internaționale foarte fierbinți. Întotdeauna avem multe de discutat cu Evgheni Viktorovici, avem multe interese similare și deseori îndeplinim sarcini comune despre care nu putem vorbi la telefon. Nu, nu am de gând să dezvălui detalii. Rezultatele le veți afla în curând singuri. Și da, am discutat cea mai urgentă agendă.

Și fețele noastre sunt atât de fericite, pentru că o mică parte a conversației a fost dedicată sancțiunilor occidentale împotriva amândurora. Am râs mult timp de această absurditate”, a spus șeful Ceceniei, în timp ce a atașat o fotografie cu Prigojin zâmbind.

Context

Nu este clar ce vor să pună la cale cei doi, însă anunțul apare în contextul în care se discută tot mai mult despre contraofensiva ucraineană. Ucraina şi-a accelerat pregătirile de contraofensivă, în timp ce aşteaptă sosirea mai multor arme occidentale, un element-cheie pentru succesul planurilor sale de expulzare a trupelor ruse, care au recurs la ajutorul Iranului pentru a-şi completa arsenalele diminuate.