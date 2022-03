FOTO Mărţişoarele 'profesionale' cu motive medicale, succesul de piaţă al unui artist plastic din Târgu Mureş

Mărţişoarele pentru diverse profesii, în special cele cu motive medicale, cum ar fi pentru dentişti sau cardiologi, creaţia artistului plastic Rodica Milăşan din Târgu Mureş, s-au dovedit a fi un real succes pe piaţă pentru acest 1 Martie.

"Venim în fiecare an cu noutăţi, cu modele diversificate, am sute de modele tradiţionale, vesele, colorate, care pot să bucure un copilaş, o mămică, o domnişoară, pe oricine la cumpără. Am avut mare succes cu mărţişoarele profesionale, cum este acest dinte pentru dentişti. Nu am crezut că o să vând aşa ceva atunci când l-am conceput, dar are un mare succes este apreciat şi se cumpără. Mai am un cord, pentru cardiologi. Şi acesta se vinde foarte bine. Pot să spun că acestea sunt succesul pe piaţă în acest an. Dar mai am şi alte modele de succes, broscuţe care pot fi purtate şi ca mărţişor dar şi ca broşă, arici, motociclete, pisici, vulpi, rândunici. Plus modele tradiţionale, coşarul, ghioceii, potcoava cu trifoi, motive tradiţionale româneşti, cum e rozeta şi foarte multe altele. Încerc să fac tot timpul ceva nou. Am câteva sute de modele, nu cred că voi sta să le număr vreodată, dar sunt foarte diversificate. Mărţişorul se cumpără şi multă lume are ocazie cu această sărbătoare să facă un cadou, să aducă o bucurie celor pe care îi preţuieşte. Sunt broşe care pot fi folosite tot timpul anului. Sunt lucrate manual şi într-adevăr preţul nu este mic, dar cred că e mai bine să cumpărăm ceva ce putem folosi şi după 1 martie", a declarat, pentru AGERPRES, Rodica Milăşan.

Artistul plastic a spus că, în acest an, şi-a expus creaţiile la Târgul de Mărţişor de la Braşov, unde foarte mulţi turişti şi localnici i-au apreciat munca şi răbdarea pentru a scoate pe piaţă sute de modele originale, făcute din lemn şi i-au cerut să le explice tehnologia prin care sunt confecţionate.

"Mulţi m-au întrebat cum le fac, fiindcă le consideră deosebite. Nu este dificil de lucrat, dar necesită răbdare, sunt diferite esenţe de lemn, eu încerc să recilez lemnul, tei, plop, paltin, fac din tot ce găsesc abandonat şi îl transform. Creez un desen, apoi tai cu traforajul electric, îl şlefuiesc, îl lăcuiesc, durează câteva zile să iasă un produs finit, fiindcă sunt etape după care trebuie aşteptat. Am scos o serie de broşe-mărţişor pentru toată lumea, un avion de hârtie, bărcuţa pe care o făceam noi din hârtie, gărgăriţe haioase şi colorate, broscuţa verde, foarte veselă, delfini, biciclete, motociclete, fiind demult îmi cereau pasionaţii. Am reuşit să fac o motocicletă anul acesta, dar am şi cireşe, albinuţe - toate ne prevestesc primăvară, plus poveştile cu personaje din desenele animate. Aceste broşe din lemn sunt cumpărate tot timpul, mulţi am văzut că merg pe motivele tradiţionale. La mine este multă culoare, voie bună. În momentul în care clienţii vin la standul meu încep să zâmbească şi le dă o stare de bine şi mă felicită. Am răbdare şi îmi place ceea ce fac. Eu vreau să transmit bucurie şi fericire", a spus Rodica Milăşan.