FOTO | Mii de oameni au luat cu asalt aeroportul Brașov cu prilejul Porţilor Deschise

Mii de oameni au luat cu asalt aeroportul Brașov cu prilejul Porţilor Deschise.

Mii de oameni au luat cu asalt, sâmbătă, terminalul Aeroportului Braşov-Ghimbav, în prima Zi a Porţilor Deschise, eveniment organizat de Consiliul Judeţean Braşov, în a cărui subordine se află noua instituţie aeroportuară din România, conform Agerpres.

Braşoveni de toate vârstele, dar şi străini ce vizitează oraşul au vrut să vadă cum arată primul aeroport construit de la zero în România, în ultimii 50 de ani, construcţia impresionantă a terminalului, dotările cu care se va face check-in-ul şi check-out-ul pasagerilor, pista de pe care vor decola şi pe care vor ateriza avioanele, câteva aeronave şi elicoptere expuse. Au fost împărţite boarding pass-uri simbolice, iar copiii au primit baloane colorate. Atmosfera a fost asigurată de un DJ, iar mâncarea şi băutura - de firme locale de profil pentru care a fost special amenajată o zonă în care vor funcţiona în cele două zile ale evenimentului.

"Îl meritam de mult. Foarte frumos. Cinste lor, celor care s-au străduit să-l facă în ciuda tuturor obstacolelor", a declarat, pentru AGERPRES, G.D., în vârstă de 69 de ani, care a mărturisit că a dorit să vadă aeroportul deoarece nu a mai văzut niciodată unul.

"Acest aeroport înseamnă posibilitatea de a călători în străinătate, de a aduce turişti din afara ţării. (...) Acum, că avem aeroportul, nu văd motive de ce nu am putea aduce mai mulţi turişti străini. (...) Îl felicit pe Adrian Veştea (preşedintele CJ Braşov - n.r.) că a reuşit să construiască acest aeroport. Lumea este încântată, e prilej de mândrie pentru toţi braşovenii. Le va fi mai uşor să călătorească, nu vor mai trebui să facă 8-10 ore pe Valea Prahovei dacă vor să vină acasă din străinătate sau să-şi viziteze prietenii, rudele de aici, din Braşov", a spus, la rândul său, deputatul braşovean Valentin Făgărăşianu.

La eveniment a fost prezentă şi Daniela Cîmpean, preşedintele CJ Sibiu. "Mă bucur pentru braşoveni şi în mod special pentru colegul meu, domnul preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea, pentru că ştiu ce înseamnă o astfel de investiţie - ştiu ce zile de trudă stau în spatele ei, ce nopţi nedormite şi sunt sigură că o parte din sufletul şi din sănătatea lui au rămas aici, la aeroport", a afirmat ea.

"Deschiderea aeroportului este începutul unei noi etape. (...) Sunt convins că Braşovul va deveni mai dinamic, cu mai mulţi investitori, mai multe oportunităţi", a spus şi europarlamentarul Siegfried Mureşan, care este braşovean prin alianţă, soţia acestuia fiind originară din Braşov.

O tânără voluntară, care, împreună cu alte fete şi băieţi cu vârste similare, au ghidat publicul în interiorul aeroportului şi au vegheat, alături de forţele de ordine, la buna desfăşurare a evenimentului, şi-a arătat încântarea pentru noua oportunitate oferită Braşovului.

"Sunt Isabela, am 16 ani şi sunt voluntar la aeroport. Am vrut să fiu aici, azi, pentru că deschiderea aeroportului este un moment istoric pentru România şi pentru Braşov. Este o poartă către toate colţurile ţării, ale lumii. Având în vedere că toate oraşele mari aveau deja aeroport, Braşovul este ultimul care a ajuns să se ridice la acest standard şi, astfel, este un punct în plus pentru noi, aici, în centrul ţării. Primul zbor pe care îl voi face? Mă interesează cel spre Lutton pentru că am rude în Marea Britanie şi îmi va fi mai uşor să le vizitez", a spus tânăra.

Pentru a asigura transportul publicului la Aeroport, în cele două zile, operatorul local de transport în comun RATBv a pus la dispoziţie autobuze speciale, cu plecare din centrul istoric (Livada Poştei).

Porţile Deschise la Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav continuă şi duminică, programul cuprinzând, pe lângă tururile ghidate, concerte şi un show aviatic.

Deschiderea oficială a Aeroportului va avea loc în 15 iunie, când este programat şi primul zbor.