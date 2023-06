FOTO - Poza care aruncă în aer scandalul barajului Nova Kahovka: maşină aparent încărcată cu explozibil

Ce putem vedea în poză

Fotografia, realizată de o dronă ucraineană şi oferită agenţiei Associated Press, a fost făcută la 28 mai. Aceasta pare să arate o maşină albă al cărei plafon tăiat dezvăluie butoaie mari în interior, dintre care unul pare să aibă o mină de teren ataşată de capac. Un cablu pleacă de la butoi spre partea fluviului controlată de forţele ruseşti.

Un oficial de la serviciul de comunicare al forţelor speciale ucrainene a declarat pentru Associated Press că el crede că maşina se afla acolo pentru a opri orice avans ucrainean spre baraj şi pentru a amplifica o explozie planificată, care ar fi avut originea în sala maşinilor.

Peste 11.000 de persoane au fost evacuate după ce barajul s-a prăbuşit, la 6 iunie, inundând terenurile din aval. Luni, bilanţul victimelor se ridica la 52 de morţi. Oficialii ruşi au declarat că 35 de persoane au murit în zonele din Herson care se aflau sub controlul său, în timp ce Ministerul de Interne ucrainean a declarat că are cunoştinţă de 17 decese şi 31 de persoane dispărute.

Rusia și Ucraina se acuză reciproc

Rusia şi Ucraina s-au învinovăţit reciproc pentru aruncarea în aer a barajului, care a generat un dezastru ecologic şi uman,

Oficialii ucraineni au declarat pentru Associated Press că trupele ruseşti au instalat o poziţie de tragere în baraj cu puţin timp înainte de explozie. Şi preşedintele Volodimir Zelenski a susţinut că barajul a fost minat de Rusia. Vladimir Putin le-a spus bloggerilor militari, într-o întâlnire recentă, că nu avea niciun interes să avarieze barajul, care a inundat teritoriul controlat de Rusia. El a recunoscut însă că planurile de ofensivă ale Ucrainei ar putea fi afectate de inundarea terenului pe care forţele ucrainene ar fi trebuit să îl traverseze pentru a avea acces la părţile din Herson controlate de Moscova.

Concluzie incertă

Imaginea maşinii albe parcate sus, la baraj, este doar cea mai recentă piesă dintr-un puzzle, experţii arătând că nu se poate face o evaluare fiabilă a evenimentului până când nu se va permite accesul unor ingineri independenţi. Săptămâna trecută, firma internaţională pentru drepturile omului Global Rights Compliance, care acţionează în sprijinul procurorului general al Ucrainei, a declarat că este "foarte probabil ca forţele ruseşti să fi distrus în mod deliberat barajul" şi că o lege rusă recent adoptată care interzice investigaţiile privind incidentele de la structurile hidrotehnice din Ucraina ocupată de Rusia oferă dovezi convingătoare, deşi circumstanţiale, pentru acest caz.

Semnalele seismice ale unei explozii la baraj au fost detectate de senzori din România la ora 2.35 şi 2.54 pe 6 iunie. Unii experţi spun că amploarea exploziei exclude un atac extern ca fiind cauza distrugerii barajului, fiind vorba mai degrabă de o explozie din interior. Institutul pentru Studiul Războiului, un grup de reflecţie american care a monitorizat acţiunile Rusiei în Ucraina de la începutul războiului, a afirmat că "balanţa de dovezi, raţionamente şi retorică sugerează că ruşii au avariat în mod deliberat barajul".

Serviciul de informaţii al Ucrainei a publicat o conversaţie interceptată despre care a afirmat că ar fi avut loc între un soldat rus şi o altă persoană, în care soldatul spune: "Grupurile noastre de sabotaj au fost acolo. Au vrut să creeze ceva care să sperie în legătură cu barajul. Nu a mers chiar conform planului".

New image emerges showing car apparently full of explosives atop Kakhovka dam days before an explosion ripped open the structure and flooded much of Kherson region of Ukraine. https://t.co/B2a7tOdlQY pic.twitter.com/C7ag13rTl1

"...the evidence clearly suggests the dam was crippled by an explosion set off by the side that controls it: Russia."



(Not that this is a surprise.)https://t.co/Bwcobyw6cD pic.twitter.com/PsUFrjq73t