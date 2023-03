Foto - Un local Pizza Hut din Timișoara a fost închis de APNC: Tăvi murdare, ingrediente expirate și multă mizerie

Imagini de groază de la Pizza Hut Shopping City, din Timișoara. Inspectorii ANPC au închid rapid localul, după ce în cadrul unui control au găsit tăvi murdare, mâncare exprirată și multă mizerie.

SC AMERICAN RESTAURANT SYSTEM SA - Restaurant Pizza Hut din Timisoara, Calea Sagului nr 100 incinta Centrului Comercial Shopping City - cercetare reclamatie

Abateri:

- in spatiul de igienizare a veselei au fost identificate produse detergent lichid pentru spalarea automata a vaselor care aveau imprimate pe ambalat data 12/12/2022 fara a exista mentiuni pe produs cu privire la termenul de valabilitate sau data fabricatiei.

- In acelasi spatiu, atat pe masina de spalat vase cat si pe paviment si in imediata apropiere a vaselor igienizate existau insecte vii ( gandaci de bucatarie) in miscare.

- Tavile utilizate in vederea coacerii blatului de pizza neigienizate corespunzator, pastrate unele peste altele, innegrite de arsura si cu depuneri consistente de grasimi intarite, resturi alimentare,

- Materii prime ( faina, branza, mezeluri si diverse sosuri )lipsite de elemente de identificare-caracterizare necesare determinarii conformitatii acestora.

- pe suprafata aluatulului preparat, depus in tava, spre coacere, existau impuritati rezultate din neigienizarea corecta a tavii, resturi de la alte preparate;

Sanctiuni: amendă conyravențională 15.000 lei

Masuri: Oprirea temporară a prestării serviciilor pană la remedierea deficiențelor constatate, transmite ANPC.