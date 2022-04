FOTO — USR-iștii au mers pe front în Ucraina: au rămas șocați de ce au văzut

Deputaţii Filip Havârneanu şi Diana Stoica, precum şi europarlamentarul Vlad Gheorghe, toţi membri USR, s-au aflat timp de trei zile în regiunea Kiev, alături de alţi aleşi din 11 state europene, aceştia precizând că sunt greu de descris în cuvinte atrocităţile comise de armata rusă. Potrivit USR, Filip Havârneanu, Diana Stoica şi Vlad Gheorghe sunt primii politicieni români care au ajuns la Kiev de la începutul războiului, ei deplasându-se în zona capitalei Ucrainei în perioada 7-9 aprilie, alături de parlamentari şi europarelamentari din 11 ţări ale Uniunii Europene, informează News.ro.

"Am mers ca să susţinem poporul ucrainean de la faţa locului, nu de la distanţă. Mi-e greu să găsesc cuvinte pentru a descrie atrocităţile pe care le-am văzut", a afirmat deputatul USR Diana Stoica.

Unul dintre obiectivele vizitei la Kiev a fost semnarea memorandumului de susţinere "Declaration of Unity for European Ukraine".

Potrivit USR, prin semnarea acestei declaraţii se urmăreşte asigurarea sprijinului material pentru ca Ucraina să facă faţă agresiunii Federaţiei Ruse, reconstrucţia oraşelor distruse, dar şi acordarea de sprijin umanitar şi judecarea tuturor crimelor de război comise de la începutul conflictului.

Eurodeputatul USR Vlad Gheorghe a precizat că vizita la Kiev a fost un semnal împotriva războiului şi de susţinere a României pentru Ucraina.

Cei trei politicieni USR s-au deplasat şi la Bucha şi Irpin, oraşe afectate grav în acest război.

Deputatul USR Filip Havârneanu a scris pe Facebook că drumul delegaţiei române a durat în total peste 20 de ore şi că "doar echipamentul său de protecţie a cântărit 20 de kilograme".

"Ca să ajung la Kiev, am parcurs o cale lungă. De la Iaşi am mers la Bucureşti, de aici la Varşovia, de la Varşovia la Przemysl şi apoi, am luat trenul spre Kiev, urmând o deplasare de peste 12 ore. Un drum, în total, de peste 20 de ore, cu modificări subite, din motive de siguranţă. În acelaşi tren am călătorit cu Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, cu premierul Slovaciei, dar şi cu parlamentari si europarlamentari din 11 ţări diferite", a scris Filip Havârneanu pe Facebook.

El a dezvăluit că imediat ce au ajuns la Kiev, forţele de securitate din Ucraina au împărţit politicienii europeni în grupuri mici, fiind create programe diferite pentru siguranţă.

"În Ucraina, oricând poţi fi ţinta unui atac, fie că eşti civil, jurnalist sau demnitar", a mai afirmat deputatul USR Filip Havârneanu.