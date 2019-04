VIDEO A început REVOLUȚIA în Venezuela. Armata a ieșit pe străzi: focuri de armă trase de soldați

Nicolás Maduro, preşedintele venezuelean, a transmis marţi, printr-un mesaj publicat pe contul lui de Twitter, că a avut discuţii cu liderii militari care îl susţin. Secretarul de stat american Mike Pompeo a anunţat că guvernul de la Washington îl susţine „total” pe Juan Guaidó şi poporul venezuelean, relatează News.ro.

În mai multe înregistrări publicate în mediul online pot fi observate lupte de stradă între armată și cetățeni. Nici focurile de armă nu lipsesc, însă nu există în momenul de față suficiente informații privind posibile victime.

Maduro a spus că liderii armatei sunt „complet loiali poporului, Constituţiei şi patriei”. Mesajul lui a început cu exclamaţia „Nervi de oţel!”.

„Fac apel la mobilizarea populară maximă pentru a asigura victoria păcii. Vom învinge!”, a mai scris el.

Secretarul de stat Mike Pompeo a transmis pe Twitter: „Astăzi, preşedintele interimar Juan Guaidó a anunţat Operación Libertad (Operaţiunea Libertate, n.r.). Guvernul american sprijină total poporul venezuelean în căutarea libertăţii şi a democraţiei. Democraţia nu poate fi învinsă”.

Ministul brazilian de Externe, Ernesto Araujo, a spus marţi, citat de Reuters, că ţara sa susţine tranziţia democratică în Venezuela. Într-o conferinţă de presă care a avut loc marţi în Brasilia, el a spus că guvernul brazilian se aşteaptă ca armata venezueleană să treacă de partea lui Guaidó şi să îl înlăture pe Maduro de la conducere.

Preşedintele Columbiei, Iván Duque, şi-a exprimat sprijinul faţă de Guaidó şi a cerut armatei venezuelene să îl respingă pe Maduro.

Preşedinţii Vladimir Putin şi Donald Trump sunt la curent cu evenimentele în desfăşurare în Venezuela, unde sute de oameni se află pe străzi în încercarea de a-l înlătura de la putere pe Nicolás Maduro şi de a-l sprijini pe autoproclamatul preşedinte Juan Guaidó.

Leopoldo López, liderul opoziţiei din Venezuela, fost primar al Caracasului, a fost eliberat marţi din arest la domiciliu de forţele opoziţiei.

Juan Guaidó, autoproclamat preşedinte al Venezuelei, recunoscut de peste 50 de state, i-a îndemnat apoi pe venezueleni să se mobilizeze pentru faza finală a „Operaţiunii Libertate”.

Guvernul de la Caracas caracterizează această mişcare drept lovitură de stat.

Forţele de securitate venezuelene loiale guvernului Maduro au lansat bombe cu gaze lacrimogene în direcţia protestatarilor, dar şi a lui Juan Guaidó, care este acompaniat de soldaţi, potrivit mai multor martori, scrie La Vanguardia.

„1 mai - încetarea definitivă a uzurpării a început astăzi”, a spus Guaidó.

Senatorul american Marco Rubio a cerut „oficialilor militari” din Venezuela să îl sprijine pe Juan Guaidó, iar guvernul de la Madrid face apel la o tranziţie paşnică, în timp ce preşedintele bolivian Evo Morales condamnă „lovitura de stat” de la Caracas.

A video showing the moment Pro-Guaido protestors were run over by a GNB vehicle near La Carlota airbase#Venezuela pic.twitter.com/xOEFgcKnSh